“40歳”まで現役を続けているとは本人も想像していなかった シャルケと代表で大充実の時を過ごすジェコ「まだチームに貢献できる」
今冬に加入したシャルケではチームのブンデスリーガ昇格に貢献し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表ではエースとして2026W杯出場権獲得に貢献。40歳を迎えているFWエディン・ジェコは大充実のシーズンを過ごしている。
情報サイト『Transfermarkt』のインタビューにて、ジェコは40歳まで現役を続ける予定はなかったと語っている。実力はもちろん、大きな怪我を回避していることがキャリアを長く続けられている理由だ。
「若い頃は早くトレーニングに出かけるなんて嫌だったけど、今はチームトレーニングの30分〜45分くらい早くジムに入って怪我予防のトレーニングに取り組んでいる。20歳の頃の自分なら、友達とカフェにでも行っていたかもね。でもその予防トレーニングが長期的にキャリアを続けられる秘訣だ」
2026W杯でボスニア・ヘルツェゴビナ代表はカナダ代表、スイス代表、カタール代表と同じグループBに入っている。ボスニア・ヘルツェゴビナも決して強豪とは言えないが、突破できないグループというわけでもないだろう。
ジェコは冷静にスイスをグループ最強国に挙げていて、2位か3位での突破を狙っていきたいと語る。
「スイスが僕たちのグループの1番手だね。優秀な選手がたくさんいるし、経験も豊富だ。僕たちは2位と3位を争うことになるだろう。まずはW杯にチームを導けたことを嬉しく思うし、若手選手たちの人生を変えるものになるだろう」
グループステージ突破となれば大成功だが、ジェコはシャルケに続いてボスニア・ヘルツェゴビナ代表でも成功を収められるか。40歳にして特別な1年を迎えている。