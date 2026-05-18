川崎麻世、コストコでの出来事を報告「2つ残念な事をやらかしました」

俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと訪れた会員制倉庫型スーパー『コストコ』での出来事や、義母の母の日を祝ったことを報告した。

この日、川崎は「妻と久しぶりにコストコに行って来ました」と切り出し「この日は2つ残念な事をやらかしました」と告白。1つ目の失敗として「メンバーズカードを自宅に忘れた」と明かすも「カウンターで身分証明書を見せればその日だけの証明書を発行してくれました」と無事に解決したことをつづった。

続けて、2つ目の失敗はフードコートで購入した商品を持ち運ぶ際に起きたといい「コーラをこぼしてホットドッグがびしょ濡れになってしまった」と写真とともに説明。「しかも口を拭く為の紙ナプキンもびしょ濡れで それでも食べると手と口のまわりがケチャップとマスタードだらけ」とお茶目に明かした。

また、同日に更新した別のブログでは「昨夜は遅ればせながら義母の母の日のお祝いに家族で和食のお店に行って来ました」と報告。食器好きだという花音さんが「可愛いな〜沢山の和食器が揃っていていいな〜」と喜んでいたといい「義母とまた食器を買いに行く約束をしてました」と微笑ましいエピソードを披露した。

その後については「二軒目はまた寿司屋です 4日連続の寿司屋です」と明かし、友人らとも合流して楽しい時間を過ごした様子を報告。最後に「平和な週末でした」とつづり、ブログを締めくくった。