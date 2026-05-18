あいのり・桃、仕事で地方へ出発前にハプニング「すっぴんで過ごすことになるところだった」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新。仕事のため家族で地方へ前乗りすることを報告した。

この日、桃は「明日、地方でお仕事があるので…家族で前のりします」と報告。「やったーーーー！！！！家族で行ったことない場所にお仕事で行けるの嬉しすぎるっっっ！！！！」と喜びをつづった。

続けて、この日の服装について「レーストップス 首元すっきりしてて、後ろはフードでカジュアル！」とポイントを説明し「デニム」を合わせたコーディネートを写真で公開。息子たちについても「じーもたろもリュックで自分の荷物を持ってもらうスタイルです」と紹介した。

しかし、出発直前に「メイクポーチ忘れそうになってることに気づいて、危なかった…！」とハプニングがあったことを告白。「あやうくすっぴんで過ごすことになるところだった…地獄。笑」とコメントした。

最後に、愛用しているというポーチについて「このポーチたくさん入るからお薦め」と紹介しつつ「ただ、使い続けて2年以上経ってて汚れすぎてるから、洗濯しないとね笑」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。