ミュージシャンGACKT（52）が18日、Xを更新。フジテレビ系7月期月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）で主演を務めることが発表され、思いをつづった。

GACKTは「正直、今年はドラマをやる予定は1本しかなかった」とした上で、「だが、縁というのは不思議なもので、気づけば月9の主演をやることになった。フジドラマ初出演だそうだ。そうだっけな…」と言及。「我ながら、なかなか妙な流れだが縁あってのことだし、役柄も面白いからどうなることやら」とつづった。

自身はドラマなどで演じる役柄について業界関係者に「ボクは普通の役はやらない。狂った役か、頭のおかしい役しかやらないので」と伝えているという。「今回も、もちろん真っ当な人間じゃない。敏腕弁護士でありながら、一級建築士。よくわからん…。そして、“嘘”を武器に真実を暴く男。かなりクセが強い」と説明。「月9で、どこまでやれるのか。まあ、楽しみにしていてくれ」と呼びかけた。

同作は、敏腕弁護士と一級建築士という異色の二刀流で活躍する、GACKT演じる主人公・浦真鷲直人が、依頼人を救うため嘘を武器に、手段を選ばず真実を暴く完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメントだ。

浦真鷲は自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、消去された証拠すらも“設計”する“でっち上げの天才”。ダークヒーローが悪をもって正義を勝ち取る物語となる。