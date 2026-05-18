お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（49）の妻尾形あいさんが16日、自身のブログを更新。8歳の長女・さくらちゃんが6人組のキッズクリエイターグループとして、本格的に活動をスタートすることを報告した。

この日は「さくちゃんからご報告です！！！」と題してブログを更新。カラフルな背景の前で個性豊かな子どもたちが満面の笑みを浮かべながらポーズを決める姿とともに「今日から6人組グループを結成して本格的に活動していくことが決まりました！！！！」と発表。そして「それぞれがキッズクリエイターとして活動しているみんなで最高の癖強グループを結成いたしました！！」と、興奮気味につづった。

続けて「キッズクリエイター集団として、個性強めで、パワー強めで、とにかく見ているだけで元気をもらえる6人 ちゃんと色があって、それぞれに面白さがあって、それぞれに『この子にしかない何か』がある！」と魅力をつづった。

幼い頃から娘を見守っているファンに向けて「新しいチャンネルやグループ活動を通して、さらに成長したさくちゃんの姿を見ていただけるんじゃないかと思っています 赤ちゃんだったさくちゃんが、自分の言葉で話して、自分の好きなことに向かって動き出している姿をぜひエンタメとして楽しく見守っていってほしいです！ どうか、くれぐれも温かい目で。笑」と呼びかけた。

最後には改めて「まだまだ子どもたちなので、うまくできないことも、まとまらないことも、でも、その全部も含めて、この子たちらしさとして、一緒に楽しんでいただけたらうれしいです！！ 私も親として、そして一番近くで見守る大人のひとりとして、これからの成長を楽しみにしています」と自身の思いも明かし、ブログを締めくくった。