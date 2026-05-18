乃木坂46池田瑛紗、誕生日に幼少期の秘蔵ショット公開「お目々がクリクリ」「既に完成してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/18】乃木坂46の池田瑛紗が5月16日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂センター「小さい頃から美形」と話題の幼少期
5月12日に誕生日を迎えた池田は「いつの間にか24歳になっていました」と報告し、複数の写真を投稿。「これからも感謝の気持ちを忘れず頑張ります。そら豆娘より」とつづり、台所の床に座ってそら豆の皮を剥く幼少期ショットを披露した。前髪をピンで留め、真剣な表情でお手伝いをする様子を公開している。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「小さい頃から美形」「既に完成してる」「面影ある」「お目々がクリクリ」「表情がたまらない」といったコメントが寄せられている。
池田は、乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂センター「小さい頃から美形」と話題の幼少期
◆乃木坂46池田瑛紗、幼少期ショット披露
5月12日に誕生日を迎えた池田は「いつの間にか24歳になっていました」と報告し、複数の写真を投稿。「これからも感謝の気持ちを忘れず頑張ります。そら豆娘より」とつづり、台所の床に座ってそら豆の皮を剥く幼少期ショットを披露した。前髪をピンで留め、真剣な表情でお手伝いをする様子を公開している。
◆池田瑛紗の投稿に反響
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「小さい頃から美形」「既に完成してる」「面影ある」「お目々がクリクリ」「表情がたまらない」といったコメントが寄せられている。
池田は、乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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