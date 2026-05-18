『珈琲館』・『珈琲館 蔵』、初夏限定メニューのマンゴー×パッションフルーツ「トロピカルミックスホットケーキ」・「エチオピア モカ シャキッソ」を展開

C-Unitedが展開する珈琲館と珈琲館 蔵は、看板商品「トラディショナル・ホットケーキ」の初夏限定メニュー「トロピカルミックスホットケーキ」を4月23日より発売している。あわせて、昨年好評だった季節限定コーヒー「エチオピア モカ シャキッソ」も同日より再販している。



昨年展開したトロピカル系メニューが好評だったことを受け、今年もマンゴーを軸にした初夏向けメニューを投入した。主なターゲットは10〜20代女性を想定する一方、マンゴー系メニューは幅広い年代から支持を集めているという。暑さが増す時期でも食べやすいよう、爽やかな酸味や軽やかな後味を意識した商品設計を行った。

「トロピカルミックスホットケーキ」は、専用の銅板で焼き上げたホットケーキに、マンゴーの甘みとクリームチーズのコクを合わせた特製クリームを組み合わせた商品。マハチャノックマンゴーやパインソルベ、パッションフルーツソースをトッピングし、“とろじゅわ”な味わいを打ち出した。

また、「エチオピア モカ シャキッソ」は、華やかな香りとフルーティーな味わいが特徴の夏限定アイスコーヒー。定番の「炭火アイスコーヒー」と対照的に、すっきりとした軽やかな飲み口を訴求する。

定番の「炭火珈琲」と「エチオピア モカ シャキッソ」



コーヒー豆は、肥沃な火山灰土壌と豊富な雨量に恵まれたエチオピア・シャキッソ村で栽培。地域では、山火事で失われた森林や土地の復興に向け、コーヒー生産を通じた雇用創出にも取り組んでいるという。

担当者は、「トロピカルフルーツのみずみずしい果実感と、コーヒーのフルーティーな味わいが重なり、相性が良い」と説明する。

近年は猛暑の影響もあり、コーヒー市場ではアイス需要が高まっているといい、同社では夏向け商品の提案を強化していく考えだ

「トロピカルミックスホットケーキ」は6月下旬まで販売予定。価格は単品980〜1240円、2枚1280〜1540円。「エチオピア モカ シャキッソ」は9月下旬まで販売する。

〈商品概要〉

「トロピカルミックスホットケーキ」

（単品）1枚 980円〜1,240円 / 2枚 1,280円〜1,540円

販売期間：2026年4月23日（木）〜 6月下旬



「エチオピア モカ シャキッソ」

販売期間：2026年4月23日（木）〜 9月下旬まで販売

販売価格：750円〜1,010円

（珈琲豆は 200g 2,350円で販売）