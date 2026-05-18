2児の父・山本圭壱、子ども誕生で心境変化・独身時代を反省 田村淳が“パパっぷり”明かす「だいぶ変わった」
【モデルプレス＝2026/05/18】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が5月17日、都内で行われた「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」開催発表会見に、ココリコ・遠藤章造、田村淳、ペナルティー・ワッキー、品川庄司・庄司智春とともに出席。子どもが生まれてからの変化を明かした。
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2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子長女、2026年5月に第2子長男が誕生した山本。結婚・子どもの誕生を経ての心境の変化を問われると「僕54までずっと独身でいて、そっから結婚して、56で1番最初の子どもを授かったことによって、やっぱり世のお父様、お母様方、軍団もみんな子育てをしてきたんですけど、今まで全くわかんなかったけど、少しずつやるにつれて、みんなすごいことをしてきたんだなと思って」と吐露。「淳さん、遠藤さん、ワッキーさん、庄司さんもね、こうやって子育てで泣きたい夜もあるのに、テレビに出られてニコニコされてるんだなと思ったら、なんか泣けてきて」と、ユーモアを交えつつも子育てを経験してきた後輩たちへの尊敬を口にした。
田村は「この前遊びに行ったんですけど、寝かしつけを山本さんがやられていて」と自宅での山本の姿を明かし、「『今やっと寝たとこなんだよ。だから、あんまり大声出さないで』っていうのは、今までの山本さんからは出てこない」「だいぶ変わったと思います」と説明。山本は「当時ね、皆さん子ども生まれた時に、俺は何も知らないで不躾に『なんだよ、今日ちょっと集まれねえのか』って言ってたと思うんですけど」と独身時代を振り返りつつ、「やっぱり世のお父様お母様も大変だなっていうのをちょっとすごく感じました」と語った。
山本の“パパっぷり”に、メンバーからは「めちゃめちゃ好感度気にしてる」「それぐらいじゃ上がらない」「何があったかはウィキペディアで調べてもらって…」などと口々にツッコまれていた。
極楽とんぼ・山本を筆頭とする「軍団山本」による、結成以来初となるコントライブ「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」が、8月9日にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定。本公演は、リーダーである山本の呼びかけにより、遠藤、田村、ワッキー、庄司といった豪華メンバーが集結し、本気のコントを届ける。（modelpress編集部）
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◆山本圭壱、子ども誕生後の変化明かす
2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子長女、2026年5月に第2子長男が誕生した山本。結婚・子どもの誕生を経ての心境の変化を問われると「僕54までずっと独身でいて、そっから結婚して、56で1番最初の子どもを授かったことによって、やっぱり世のお父様、お母様方、軍団もみんな子育てをしてきたんですけど、今まで全くわかんなかったけど、少しずつやるにつれて、みんなすごいことをしてきたんだなと思って」と吐露。「淳さん、遠藤さん、ワッキーさん、庄司さんもね、こうやって子育てで泣きたい夜もあるのに、テレビに出られてニコニコされてるんだなと思ったら、なんか泣けてきて」と、ユーモアを交えつつも子育てを経験してきた後輩たちへの尊敬を口にした。
山本の“パパっぷり”に、メンバーからは「めちゃめちゃ好感度気にしてる」「それぐらいじゃ上がらない」「何があったかはウィキペディアで調べてもらって…」などと口々にツッコまれていた。
◆「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」
極楽とんぼ・山本を筆頭とする「軍団山本」による、結成以来初となるコントライブ「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」が、8月9日にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定。本公演は、リーダーである山本の呼びかけにより、遠藤、田村、ワッキー、庄司といった豪華メンバーが集結し、本気のコントを届ける。（modelpress編集部）
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