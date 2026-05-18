ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古が行われ、薮宏太さん（Hey! Say! JUMP）、シルビア・グラブさん、清水美依紗さん、橋本良亮さん（A.B.C-Z）らが登場しました。



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作品は、旧約聖書「創世記」に登場する「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちた主人公ジョセフの人生を、全編音楽で綴るミュージカル。薮さんとシルビアさんは、2022年の日本初演に引き続いての出演となります。









公開稽古後の囲み取材で、薮さんは4年ぶりにジョセフの世界に帰ってこられて、本当に嬉しく思っています。新鮮さもありつつ、パワーアップしたジョセフをみなさんにお届けできると思います瓩函挨拶。今回からの参加となる橋本さんも狒芦鵝◆淵侫．薀役の）小西遼生くんがすごいインパクトを残していったので、負けじと頑張りたい瓩函意気込んでいました。







橋本さんとは久々の共演ということで、薮さんは10代前半から知っているので、またこうやって再会してステージに上がれるっていうのはすごく嬉しい瓩函⊂亟蕁犧２鵝◆紛極椶気鵑痢縫侫．薀役はピッタリな役どころ。男らしさの中にも甘さというか、セクシーさみたいなものがある瓩函∈堕垢箸靴洞極椶気鵑留薺擦紡生殀修魏，靴討い泙靴拭







一方の橋本さんは、犹務所に入る前からファンだった。こうやって一緒にできるのも何かの縁ですし、気合を入れていきたい。（薮さんが）子どものように笑うのが好きなんですよ瓩函嬉しそうにコメント。狷き通ってる声とかも全然変わらない。稽古場で薮くんが歌っている時はすごく心地よく聴いています瓩函¬さんへの愛をのぞかせていました。







また、自身について牋っ張っていくタイプの座長ではない瓩範辰靴震さんは爐燭泙忘垢憩れをするようにします瓩函▲縫筌蝓５者から、薮さんへの差し入れは何をリクエストしたいか聞かれた橋本さんは牴討世靴諭Ｎ笋笋轡ュウリ瓩函⇒汁朿阿療えを返して笑いを誘っていました。その笑いの中、薮さんは牴甬遒卜笋笋轡ュウリを差し入れしてくださったのは草磲さんだけ。タライにキンキンの生野菜を...瓩函大先輩からの差し入れエピソードを披露。橋本さんは狒磲さんやってたんだ瓩函驚きつつ爐修譴笋蹐Δ茵瓩函▲謄鵐轡腑鵑鮠紊欧討い泙靴拭







ナレーター役として清水さんとダブルキャストとなるシルビアさんは、爐海譴世韻稜齢差とキャラクターの差があるダブルキャストって、なかなかない。すごく自由がある、夢のある作品瓩箸靴弔帖∪郷紊気鵑硫寮爾鬮狷き通っていて、なんて綺麗な声なんだろうと。心洗われる感じ瓩函▲戰針め。









それを受けた清水さんは、爐箸辰討皀ッコ良くて、私にはないキャラクターの表現をされている瓩函▲轡襯咼△気鵑琉象を語りつつ狒瓩一緒に稽古がしたいです瓩函⊂亟蕕鮓せていました。



【担当：芸能情報ステーション】