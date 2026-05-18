「Ultimate（究極の）」プロフェッショナル――。

ロッキーズの菅野智之投手が、16日（日本時間17日）のダイヤモンドバックス戦に先発。5回7安打2失点で今季の日本投手最多の4勝目を挙げ、同時に史上10人目の日米通算150勝を達成した。

ウォーレン・シェイファー監督は試合後、36歳のベテランの投球に賛辞を惜しまなかった。

「Tomo（菅野）は試合前に体調不良で登板できるかどうかも分からなかったのに、5イニングを力強く投げて勝利をもたらしてくれました。本当に全力を尽くしてくれました」

菅野は試合開始の1時間ほど前、食あたりで吐き気、下痢などの症状に襲われていた。

それでも「マウンドに上がると決めた以上は自分にできる仕事をしたかった」と責任を全う。粘投でチームに勝利をもたらした。

巨人、昨季のオリオールズを経ての節目の白星。それだけではない。36歳のベテランの存在感は、チームの若手投手の良き手本にもなっている。

「私たちは毎日それを目の当たりにしています。彼は登板時もそうでない時も、まさに究極の（Uitimate）プロフェッショナルです。長年にわたり高いレベルでプレーしてきたことが、誰の目にも明らかです。今日、ロッカールームで150勝を祝いました。本当にうれしいです。素晴らしい節目であり、まさにふさわしい記録です」と、指揮官は敬意を込めて言う。

長くロ軍の投手陣を支えてきた一人、31歳のセンザテーラも「日本屈指の投手の一人で、ここクアーズ・フィールドでも素晴らしい投球を見せています。人柄も素晴らしく、本当にいい人です。彼のことが大好きですし、彼の活躍を心からうれしく思います」と笑顔で話す。菅野が日米通算150勝を挙げた16日の試合では、9回を抑えて今季3セーブ目をマークした。