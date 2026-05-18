軍団山本、ブームに乗って山本圭壱の嫌なところを告発 最後は淳の蛮行に飛び火
山本圭壱（58／極楽とんぼ）、遠藤章造（54／ココリコ）、田村淳（52）、ワッキー（53／ペナルティ）、庄司智春（50／品川庄司）からなるユニット・軍団山本が18日、都内でコントライブ『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』の開催会見を開いた。
【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
山本は「軍団山本の表記は『軍団』が先。30年ぐらい前、たけし軍団、石原軍団があった。それは（ビート）たけしさん、石原裕次郎さんがおられて軍団の方々がいる。そういう図式が多かった。軍団山本は、軍団の方々がいて私が後ろから遊ばせてもらっている。だから軍団山本。皆さん、軍団山本からのれん分けして、いろんなところで軍団を作ってください、と。だけど戻ってきたら軍団山本として私を神輿に乗せてヨイショしてほしい、と。そういう意味でネーミングをつけた」と話したが、淳が「わかりやすく説明すると…」とカットイン。「銀座七丁目劇場という劇場出身なんです。その劇場のトップにいたのが極楽とんぼさん。極楽とんぼの山本さんに付いていった側が軍団山本のメンバー。プライベートで集まる集団で、山本さんを慕う後輩が集まった」と淳が代弁すると山本は「丸々、淳さんのを使ってください」と話していた。
その後もトークを展開。ただ淳が「今までのトークで使いどころがないなという顔をしている記者の方もいらっしゃる。SNSでバズる芸能ネタはないですか？」と前フリ。「これだけ先輩と後輩の関係があったら、わだかまりあるんじゃないですか？」という淳のむちゃぶりに、山本の腹心である遠藤が「誰かいじめられたことある？」と恐る恐る確認した。軍団員の返答は“ノー”で一安心となった。
ただ、もちろん人と人との関係だけに嫌だった思いをしたことがあったという。ワッキーは「よく麻雀を打たせてもらうんですけど調子が悪くなると機嫌が悪くなる」とバラしたが「10年ぐらい前に、お互いに宣言動画を撮ったんです。『私、山本圭壱は今日から麻雀で調子が悪くなっても絶対にイライラしません』と。それからスゴく丸くなった。宣言動画を守っている」と明かした。庄司は「野球をやると人格が変わる。草野球チームの『チーム神様』という老舗のチームがあるんです。若手の時にメンバーで入らせてもらっていた。チーム神様の攻撃で1死ランナー2塁で僕が3塁のランナーコーチャーだったんです。バッターが左中間よりのセンター前ヒットを打ったんです。センターの浅めだったのでランナーにストップをかけたんです。山本さん的には回してほしかったらしくて。ベンチから飛び出してきて『ゴーだろうが！』と草野球で怒鳴られたんです…。それ以来、草野球に行ってません。その時の山本さんは好きじゃないです」と告発。弁明するかと思いきや山本は「あれはゴー。浅めとは左中間。センターが逆シングルで取るから切り返しもある。あれはゴーしてもらわないと」と野球に関しては譲れない思いがあっていた。
遠藤は「野球に関しては本当に熱くなる方。庄司くんはリアルな野球ですけど僕は野球ゲームで。当時、ファミスタを2人でやっていたんです。山本さんは広島ファンで僕はタイガースファン。基本的には戦力的にも僕がほぼ負けていた。たまたま僕が2対0か1対0で完封勝ちをしちゃったことがあって。僕が『やった！』と思った瞬間に山本さんがコントローラーを投げて外に飛び出したんです。先輩を怒らせた、と思ったら山本さんは街灯の下で思い切りバットを振っていたんです。よくよく見たらバットも一握り短く持っていたんです」と振り返り、山本は「江藤がおっつけていれば…」と悔しがっていた。
淳も山本から怒られたことがないという。淳は20歳で吉本興業に入り、金銭的な余裕がない時でも山本はおごってくれていたという。淳は「あの件があってから、お会計の時に『淳、そろそろいいかい？』と（笑）。そこから割り勘になりました。山本さん、遠藤さんから何かされたことはない」と回顧した。一方、遠藤は「本当は怒ってもいい瞬間はいっぱいあった。一緒にお風呂に入っていて、おしっこを掛けてくるんです。シャワーを浴びていたら、別の方向から1本だけ何か来ていた。パッと向いたら笑顔の淳がいた。優しく『淳、そんなんしたらアカンねんで』と」と懐かしみ、淳は「21歳、22歳の時です。先輩におしっこを掛けたらダメなんだと遠藤さんに教わりました。そういう絆でつながっています」と笑顔で話していた。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。
【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
その後もトークを展開。ただ淳が「今までのトークで使いどころがないなという顔をしている記者の方もいらっしゃる。SNSでバズる芸能ネタはないですか？」と前フリ。「これだけ先輩と後輩の関係があったら、わだかまりあるんじゃないですか？」という淳のむちゃぶりに、山本の腹心である遠藤が「誰かいじめられたことある？」と恐る恐る確認した。軍団員の返答は“ノー”で一安心となった。
ただ、もちろん人と人との関係だけに嫌だった思いをしたことがあったという。ワッキーは「よく麻雀を打たせてもらうんですけど調子が悪くなると機嫌が悪くなる」とバラしたが「10年ぐらい前に、お互いに宣言動画を撮ったんです。『私、山本圭壱は今日から麻雀で調子が悪くなっても絶対にイライラしません』と。それからスゴく丸くなった。宣言動画を守っている」と明かした。庄司は「野球をやると人格が変わる。草野球チームの『チーム神様』という老舗のチームがあるんです。若手の時にメンバーで入らせてもらっていた。チーム神様の攻撃で1死ランナー2塁で僕が3塁のランナーコーチャーだったんです。バッターが左中間よりのセンター前ヒットを打ったんです。センターの浅めだったのでランナーにストップをかけたんです。山本さん的には回してほしかったらしくて。ベンチから飛び出してきて『ゴーだろうが！』と草野球で怒鳴られたんです…。それ以来、草野球に行ってません。その時の山本さんは好きじゃないです」と告発。弁明するかと思いきや山本は「あれはゴー。浅めとは左中間。センターが逆シングルで取るから切り返しもある。あれはゴーしてもらわないと」と野球に関しては譲れない思いがあっていた。
遠藤は「野球に関しては本当に熱くなる方。庄司くんはリアルな野球ですけど僕は野球ゲームで。当時、ファミスタを2人でやっていたんです。山本さんは広島ファンで僕はタイガースファン。基本的には戦力的にも僕がほぼ負けていた。たまたま僕が2対0か1対0で完封勝ちをしちゃったことがあって。僕が『やった！』と思った瞬間に山本さんがコントローラーを投げて外に飛び出したんです。先輩を怒らせた、と思ったら山本さんは街灯の下で思い切りバットを振っていたんです。よくよく見たらバットも一握り短く持っていたんです」と振り返り、山本は「江藤がおっつけていれば…」と悔しがっていた。
淳も山本から怒られたことがないという。淳は20歳で吉本興業に入り、金銭的な余裕がない時でも山本はおごってくれていたという。淳は「あの件があってから、お会計の時に『淳、そろそろいいかい？』と（笑）。そこから割り勘になりました。山本さん、遠藤さんから何かされたことはない」と回顧した。一方、遠藤は「本当は怒ってもいい瞬間はいっぱいあった。一緒にお風呂に入っていて、おしっこを掛けてくるんです。シャワーを浴びていたら、別の方向から1本だけ何か来ていた。パッと向いたら笑顔の淳がいた。優しく『淳、そんなんしたらアカンねんで』と」と懐かしみ、淳は「21歳、22歳の時です。先輩におしっこを掛けたらダメなんだと遠藤さんに教わりました。そういう絆でつながっています」と笑顔で話していた。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。