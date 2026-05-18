前園真聖、女子7人制サッカーチームの監督に チームが発表「まだまだ挑戦の途中です!!」
7人制サッカー・ソサイチの女子チーム「A Plus 東京」は18日までに、インスタグラムを更新。元Jリーガーの前園真聖（52）が監督に就任すると発表した。
【写真】「まだまだ挑戦の途中です!!」女子7人制サッカーチームの監督に就く前園真聖
投稿では「この度、女子ソサイチリーグLIGA7'S Women's 2026シーズンより A Plusは【A Plus東京】となり JFA 公認S級コーチライセンスをもち 日本代表としても活躍した前園真聖さんが監督に就任することとなりました」と発表した。
続けて「チームをサポートしていただく ASC TECH Agent株式会社さんとともに新たな体制でチーム一丸となって全力で戦っていきます」とつづり、「初年度王者という最高の経験をさせていただきました。しかしまだまだ挑戦の途中です!!応援してくださる皆様に熱い試合と成長した姿を届けられるよう頑張ります。2026シーズンも応援よろしくお願いいたします」と呼び掛けた。
【写真】「まだまだ挑戦の途中です!!」女子7人制サッカーチームの監督に就く前園真聖
投稿では「この度、女子ソサイチリーグLIGA7'S Women's 2026シーズンより A Plusは【A Plus東京】となり JFA 公認S級コーチライセンスをもち 日本代表としても活躍した前園真聖さんが監督に就任することとなりました」と発表した。
続けて「チームをサポートしていただく ASC TECH Agent株式会社さんとともに新たな体制でチーム一丸となって全力で戦っていきます」とつづり、「初年度王者という最高の経験をさせていただきました。しかしまだまだ挑戦の途中です!!応援してくださる皆様に熱い試合と成長した姿を届けられるよう頑張ります。2026シーズンも応援よろしくお願いいたします」と呼び掛けた。