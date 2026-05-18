イタリアのアントニオ・タヤーニ副首相兼外相が、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引く現状を受けて、読売新聞に寄稿した。

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米国とイランの戦争勃発直後から、イタリアは欧州のパートナー国、先進７か国（Ｇ７）、多国間機関とともに、戦闘停止やホルムズ海峡での安全航行の再開、中東地域に安定が戻る行動を起こしてきた。この文脈において、イタリアは戦闘終了時には、海峡における航行の自由を回復するため、防衛目的の国際同盟に参加する用意がある。

イタリア政府にとって、ホルムズ海峡の封鎖は単なる地域的危機であるだけではない。エネルギー安全保障、産業競争力、および世界経済のバランスに大きな影響を与える世界的ショックなのだ。

ホルムズ海峡は、周知の通り、世界貿易の戦略的な分岐点である。世界の約２０％の石油、液化天然ガス輸出の４分の１、そして国際生産チェーンに必要な原材料の大部分が通過する。貿易ルートの不安定化やエネルギー価格の高騰は、既に欧州の家庭や企業に影響を及ぼし始めている。地域の全ての国に対する影響は大きい。

国内総生産の約４０％を輸出が占めるイタリアのような輸出国にとっても、重大な危機であることは変わらない。海上ルートの安定は国内の経済にとって重要だ。世界貿易の低下や関税の影響にも関わらず、２０２５年のイタリアの輸出は３・３％の成長を遂げている。

私たちは、自国の産業だけではなく、アフリカおよび広域地中海地域といったより脆弱な国々への影響も懸念する。ホルムズ海峡は世界の肥料輸出の約３０％の通過ルートとなっており、脆弱な経済の食料安全保障の要となっている。

イランの無差別攻撃、強く非難

世界の中でも最も深刻な人道危機が今も続くスーダンは、その象徴だ。エネルギーや肥料の価格高騰が農産物（の輸入や生産）を減少させ、インフレを引き起こし、不安定化し、食糧危機や欧州への移民流入の問題を悪化させるかもしれない。

５月初旬、私たちは南欧９か国で構成する「ＭＥＤ９」の今年の議長を務めるクロアチア外相と共に、地中海、中東、バルカン諸国の３０か国と食糧農業機関（ＦＡＯ）を招いた会議を開いた。会議は、即時かつ具体的な解決策を見つける常設フォーラム「食料安全保障と肥料へのアクセスに関するローマ同盟」を発足させるためだ。

私たちの見方では、ホルムズ危機は、米国とイスラエル、イランの間の数十年にわたる緊張に根ざした、より広範な対立を反映させている。このような状況において、私たちは引き続き、外交的手段こそが唯一実行可能な道であると主張する。イランは地域をさらに不安定にする可能性のある核兵器やミサイル兵器体系を保有することはできないことも改めて強調する。

イランが、反政府抗議に参加した若者らを弾圧した記憶は消えない。このような弾圧は、今日においても逮捕や死刑執行を通じて続いている。

この数週間、イランは様々な湾岸諸国における住宅、ホテル、病院、エネルギー施設を無差別に攻撃してきた。私たちがアラブ首長国連邦、カタール、クウェート、オマーン、そしてサウジアラビアとの連帯の意を示し、強く非難する。これらの攻撃は現在もなお続いているのだ。

友人でもあるルビオ国務長官と連携

外交レベルでは、友人でもあるマルコ・ルビオ米国務長官と頻繁に連絡を取り合っており、先日もローマで会談した。私たちは大西洋をまたぐ絆を守る必要性や、国際的な平和と安定のために尽力することで一致した。

私はパキスタンで行われている（米イランの）交渉への支持も表明した。この交渉はオープンな外交的展望を維持するために欠かせないものだと考えている。

私はイランが良識のある交渉をし、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）との協力を再開すると同時に、湾岸諸国との良好な関係を再構築する必要性を訴えてきた。

数週間前には、王毅（ワンイー）外交部長と会談するため中国を訪問し、イランとの仲介における中国のより積極的な役割を強く要求した。同時に、イタリアは、永続的な外交的解決や将来的な航行の自由回復のために欠かせない湾岸諸国といった地域のパートナーと直接連絡を取り続けている。実務レベルでは、イタリアは、紅海・インド洋・地中海における欧州の海上任務で培ってきた経験を提供する用意がある。

レバノンの安定、中東の平和に不可欠

とりわけ、欧州の海上ミッション（ＡＳＰＩＤＥＳ）を強化する必要があると考える。現在、このミッションは、イタリアとギリシャのみが紅海の巡回に尽力して海上輸送の安全確保を担っている。ホルムズ海峡で立ち上げられる多国間ミッションにおいて、イタリアは、地雷除去や商業航行の安全保障の分野で貢献できるかもしれない。

しかし、中東における永続的な平和はレバノンの安定なくしては成り立たない。イタリア政府は、イスラエルとレバノンの協議を支持しており、当事者間の直接協議を開催する用意があると申し出た。今年４月のレバノン訪問の際には、現在の停戦を真の和平プロセスに昇華させる道筋に対するイタリアの支持を表明した。

米国と欧州連合（ＥＵ）はレバノンの国家機能を強化するためには、イタリアが中心的な存在を担うべきだと認識している。これは先日のイタリア外務・国際協力省におけるレバノン外相との会談の中でも取り上げられた議題だ。

私たちは、国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）任務、二国間ミッション（ＭＩＢＩＬ）、そしてイタリア主導のレバノン軍事技術委員会に従事する自国軍人の安全にも高い注意を払い続けている。キリスト教徒が大部分を占める村を含むレバノン南部の村々は、イスラエルの過激派入植者たちによる暴力行為を受けている。私たちは、キリスト教徒コミュニティー保護を要求し続ける。

こうした暴力行為の議題は、欧州連合（ＥＵ）においても取り上げられている。欧州の閣僚たちの間で新しく重い制裁の実施が許可されたばかりだ。同じ審議の中で、私たちはテロ組織ハマスに対する追加制裁を承認した。ハマスの武装解除は引き続き最優先事項だ。

イタリアは引き続き、平和と安全のうちに共存できる二つの国家の実現を目指し、人道支援や未来の復興活動において積極的な役割を果たす。ガザやパレスチナ領土の状況を注視していく。

このような展望のもとで、近日中には７２人のパレスチナ人の奨学生がイタリアの大学に留学する。将来のパレスチナ指導者層の育成課程の一環としての投資となることだろう。