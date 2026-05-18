

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグ WEST第17節、ファジアーノ岡山は17日は、ホームで清水と対戦しました。

岡山市中心部で32.3℃を記録した17日。ファジアーノのブラジル人フォワード3人がスタジアムを更なる熱気に包みました。

まずは前半11分。スローイングから、ウェリックポポがうまく抜け出し……最後は白井へ。幸先よく先制点を奪います。

その後もポポを中心に攻撃の手を緩めないファジアーノ。前半終了間際にはポポがキープ。ボールも流れも渡しません。

追加点が欲しいファジアーノは後半20分、レオ・ガウショとルカオを同時に投入。すると、後半34分。パスに抜け出したルカオがゴール前まで運び……レオ・ガウショ！ ルカオのお膳立てでレオ・ガウショが貴重な追加点を奪います。

（ファジアーノ岡山FW／レオ・ガウショ選手）

「ルカオにポルトガル語でありがとうって言いました（笑）」

守っては守備陣が相手の攻撃をはじき返し、2試合連続の無失点。連勝で順位は5位に浮上しました。【ファジアーノ岡山 ２‐0 清水エスパルス】

来週は、ホームで百年構想リーグの最終戦が行われます。