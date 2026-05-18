アジア株 韓国株上昇、サムスン電子と労組が交渉再開 スト回避目指す アジア株 韓国株上昇、サムスン電子と労組が交渉再開 スト回避目指す

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アジア株 韓国株上昇、サムスン電子と労組が交渉再開 スト回避目指す



東京時間14:00現在

香港ハンセン指数 25642.09（-320.64 -1.24%）

中国上海総合指数 4126.36（-9.03 -0.22%）

台湾加権指数 40945.33（-227.03 -0.55%）

韓国総合株価指数 7534.57（+41.39 +0.55%）

豪ＡＳＸ２００指数 8513.80（-117.04 -1.36%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74321.56（-916.43 -1.22%）



アジア株は韓国を除いて下落。米イラン戦争に収束の兆しが見られず、投資家心理が悪化している。



米国はイランに「濃縮ウラン400キロの米国移送」含む5つの条件を提示したようだが、イラン側が受け入れる可能性は低い。トランプ氏はイランに「もう時間がないぞ」と攻撃再開を警告、イラン側も報復の準備はできていると表明。



原油高止まりを受け世界的なスタグフレーションが懸念される。米国の物価統計は4月に伸びが加速、年内の利上げ観測が一段と高まっている。



香港株は約1カ月ぶり安値。自動車や不動産、医療品、消費者サービスなど幅広い銘柄が下落している。NY金の下げを受け、紫金鉱業集団など金鉱株も軒並み下落している。



韓国株は上昇。サムスン電子が2.9%高と反発していることから、ほかのハイテク関連も買い戻されている。



サムスン電子と労働組合が賃金・報酬を巡る交渉を再開したことに投資家は安堵。交渉決裂となれば今月21日から18日間にわたり大規模ストライキを実施する。延べ5万人がストに参加する見通しとなっており、韓国の半導体産業に深刻な影響を与える恐れがある。

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