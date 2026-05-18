東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

小売売上高（4月）11:00

結果 0.2%

予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)



鉱工業生産指数（4月）11:00

結果 4.1%

予想 6.0% 前回 5.7%（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランは早急に動いたほうがいい、さもないと何も残らない！



イラン国防省報道官

米国イスラエルによる攻撃に対し我々はいつでも応戦可能

米国とイスラエルの指導者は「世界で最も嫌われている人物」

多くの国が「米国の威信の崩壊」「単独行動主義の終焉」と認識



米国が5つの条件提示（ファルス通信）

・米国はいかなる補償金・損害賠償金の支払いも行わない

・イランから米国へウラン400キログラムの搬出・移送

・イランの原子力インフラを1つの施設群に限定

・イランの凍結資産の25％未満しか解放しない

・交渉再開を条件に、あらゆる敵対行為を停止



【韓国】

サムスン電子

労働組合とストライキ回避に向け賃金交渉を再開

※決裂なら21日から18日間の大規模ストライキ実施

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