東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【中国】
小売売上高（4月）11:00
結果　0.2%
予想　2.0%　前回　1.7%（前年比)

鉱工業生産指数（4月）11:00
結果　4.1%
予想　6.0%　前回　5.7%（前年比)

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランは早急に動いたほうがいい、さもないと何も残らない！

イラン国防省報道官
米国イスラエルによる攻撃に対し我々はいつでも応戦可能
米国とイスラエルの指導者は「世界で最も嫌われている人物」
多くの国が「米国の威信の崩壊」「単独行動主義の終焉」と認識

米国が5つの条件提示（ファルス通信）
・米国はいかなる補償金・損害賠償金の支払いも行わない
・イランから米国へウラン400キログラムの搬出・移送
・イランの原子力インフラを1つの施設群に限定
・イランの凍結資産の25％未満しか解放しない
・交渉再開を条件に、あらゆる敵対行為を停止

【韓国】
サムスン電子
労働組合とストライキ回避に向け賃金交渉を再開
※決裂なら21日から18日間の大規模ストライキ実施