東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
小売売上高（4月）11:00
結果 0.2%
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
鉱工業生産指数（4月）11:00
結果 4.1%
予想 6.0% 前回 5.7%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランは早急に動いたほうがいい、さもないと何も残らない！
イラン国防省報道官
米国イスラエルによる攻撃に対し我々はいつでも応戦可能
米国とイスラエルの指導者は「世界で最も嫌われている人物」
多くの国が「米国の威信の崩壊」「単独行動主義の終焉」と認識
米国が5つの条件提示（ファルス通信）
・米国はいかなる補償金・損害賠償金の支払いも行わない
・イランから米国へウラン400キログラムの搬出・移送
・イランの原子力インフラを1つの施設群に限定
・イランの凍結資産の25％未満しか解放しない
・交渉再開を条件に、あらゆる敵対行為を停止
【韓国】
サムスン電子
労働組合とストライキ回避に向け賃金交渉を再開
※決裂なら21日から18日間の大規模ストライキ実施
※経済指標
【中国】
小売売上高（4月）11:00
結果 0.2%
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
鉱工業生産指数（4月）11:00
結果 4.1%
予想 6.0% 前回 5.7%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランは早急に動いたほうがいい、さもないと何も残らない！
イラン国防省報道官
米国イスラエルによる攻撃に対し我々はいつでも応戦可能
米国とイスラエルの指導者は「世界で最も嫌われている人物」
多くの国が「米国の威信の崩壊」「単独行動主義の終焉」と認識
米国が5つの条件提示（ファルス通信）
・米国はいかなる補償金・損害賠償金の支払いも行わない
・イランから米国へウラン400キログラムの搬出・移送
・イランの原子力インフラを1つの施設群に限定
・イランの凍結資産の25％未満しか解放しない
・交渉再開を条件に、あらゆる敵対行為を停止
【韓国】
サムスン電子
労働組合とストライキ回避に向け賃金交渉を再開
※決裂なら21日から18日間の大規模ストライキ実施