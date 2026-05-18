高木瑛人(鹿島ユース)は9番らしく「ゴールゴールゴール、とにかくゴール」へ突き進む
AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表は、5月15日に準々決勝でU-17タジキスタン代表を5-0と撃破。19日にU-17ウズベキスタン代表と当たる準決勝に向け、準備を進めている。
基本的にオフとなった16日を経た17日の夜にチームトレーニングも再開。ゲーム形式の練習などで汗を流す中に、明るい表情で精力的な動きを見せるFW高木瑛人(鹿島ユース)の姿もあった。高木は準々決勝で途中出場からチームの5点目、そして自身の大会初得点となるゴールを決めている。
「1点決められて気持ち的に楽になったのはあります。見えなくなってたところも見えるようになったというか、力も抜けた感じがあります」(高木)
元々は世代を代表するストライカー、得点源としてこの代表チームの活動開始時点から活躍してきた選手である。負傷で少々出遅れたとはいえ、今大会に向けても「自分が点を取って勝たせたい」と意欲を漲らせてきた。ただ、グループステージでは1試合に途中出場、2試合に先発しながら無得点。悔しさばかりを募らせていた。
「自分の実力なんで仕方ないですけど、しんどかったですね。決めるところを決められていなかった。インドネシア戦とかは特に決定機だらけだったのに、そういうところで決められていない。日本の代表として来ていのに申し訳ないという気持ちもありました」
1本を外したことで次の1本で余計な力みが出てしまうような悪循環にハマってしまったようにも見えていただけに、タジキスタン戦で“最初の1点”が決まった意味は高木個人にとって小さなものではない。
MF白男川羚斗(名古屋U18)の左足クロスに猛然と飛び込み、現地の理髪店に繰り出して“サウジアラビアカット”に仕上げている頭で合わせ、見事なゴールを奪い取った。
「タジキスタン戦のゴールは、うまく相手の前から背後を取れて、相手のサイドバックも絞り切れてなかったので、あとは『もう出してくれ』と思って動いてました。レクト(白男川)なら良いクロスを上げてくれると信じていたら本当に良いボールが来たので、うまく決められて本当に良かったです」
ストライカーとしてのスキルと魂の両方を感じさせる見事なゴールだったが、もちろんこれで“打ち止め”にするつもりは毛頭ない。
「もちろん守備も頑張るんですけど、でもやっぱり自分は残り2試合ゴールゴールゴールで、とにかくゴールを目指してやっていきたいです。次も試合に出たら絶対に点を決めたいと思っています」
日本の9番が爆発を誓うウズベキスタンとの準決勝は、19日18時(日本時間24時)に幕を開ける。
(取材・文 川端暁彦)
基本的にオフとなった16日を経た17日の夜にチームトレーニングも再開。ゲーム形式の練習などで汗を流す中に、明るい表情で精力的な動きを見せるFW高木瑛人(鹿島ユース)の姿もあった。高木は準々決勝で途中出場からチームの5点目、そして自身の大会初得点となるゴールを決めている。
元々は世代を代表するストライカー、得点源としてこの代表チームの活動開始時点から活躍してきた選手である。負傷で少々出遅れたとはいえ、今大会に向けても「自分が点を取って勝たせたい」と意欲を漲らせてきた。ただ、グループステージでは1試合に途中出場、2試合に先発しながら無得点。悔しさばかりを募らせていた。
「自分の実力なんで仕方ないですけど、しんどかったですね。決めるところを決められていなかった。インドネシア戦とかは特に決定機だらけだったのに、そういうところで決められていない。日本の代表として来ていのに申し訳ないという気持ちもありました」
1本を外したことで次の1本で余計な力みが出てしまうような悪循環にハマってしまったようにも見えていただけに、タジキスタン戦で“最初の1点”が決まった意味は高木個人にとって小さなものではない。
MF白男川羚斗(名古屋U18)の左足クロスに猛然と飛び込み、現地の理髪店に繰り出して“サウジアラビアカット”に仕上げている頭で合わせ、見事なゴールを奪い取った。
「タジキスタン戦のゴールは、うまく相手の前から背後を取れて、相手のサイドバックも絞り切れてなかったので、あとは『もう出してくれ』と思って動いてました。レクト(白男川)なら良いクロスを上げてくれると信じていたら本当に良いボールが来たので、うまく決められて本当に良かったです」
ストライカーとしてのスキルと魂の両方を感じさせる見事なゴールだったが、もちろんこれで“打ち止め”にするつもりは毛頭ない。
「もちろん守備も頑張るんですけど、でもやっぱり自分は残り2試合ゴールゴールゴールで、とにかくゴールを目指してやっていきたいです。次も試合に出たら絶対に点を決めたいと思っています」
日本の9番が爆発を誓うウズベキスタンとの準決勝は、19日18時(日本時間24時)に幕を開ける。
(取材・文 川端暁彦)