ABEMA発のオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation」において、第1弾作品『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）の続編制作が決定した。

（関連：【画像あり】原案・監督・脚本・制作を手がけたZemyata）

「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターと、オリジナルアニメのパイロットフィルムを共作する取り組み。プロジェクト名は「PRISM」と「Animation」に由来し、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように、多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められている。

続編制作が決定した『Poppin-Play Kitchen』は、ビビッドな色使いやダークでポップな世界観を持ち味とする、タイを拠点に活動するクリエイター・Zemyataが手掛けた作品。公開から10日でYouTube総再生回数100万回を突破し、2026年5月14日時点で213万回を超えている（ABEMA調べ）。国内外から多くのコメントが寄せられたほか、国際的な映像広告賞『第47回テリー賞 People's Telly部門』にもノミネートされた。

今回の続編制作決定に際し、初公開となる描き下ろしビジュアルとあわせてZemyataからのコメントも到着。「皆さんが抱いてくれたその想いを大切に、さらにその期待を超えていくことをお約束します」「あまり長くはお待たせしません...ですから、これからも楽しみに待っていてくださいね！」と、続編制作への喜びと意気込みを語っている。

あわせて「Project PRISMation」では、新たな物語を共に作り上げる次世代の才能を発掘するため、初の企画公募を開始。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」だ。ABEMAによる厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作費のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートが提供される。

応募資格は不問で、プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能。応募締め切りは2026年8月31日23時59分（日本時間）となっている。

■Zemyataコメント全文

視聴者の皆さん、ファンの皆さん、そしてたまたま知ってくれた皆さんも、こんにちは！『Poppin-Play Kitchen』の作者として、素晴らしいニュースをお届けできることにワクワクしています......ついに、続編制作が決定しました！

このニュースを聞いたときの興奮と感謝の気持ちはとても言い表せませんが、精一杯の言葉でお伝えしたいと思います。パイロット版を支えてくれた全てのファンの皆さんの応援、数々の考察や素晴らしいファンアートに心から感謝します。この小さなプロジェクトがこれほど多くの人の心に届いたのだと知り、喜びで胸がいっぱいです。

私たちは、皆さんが抱いてくれたその想いを大切に、さらにその期待を超えていくことをお約束します。恐ろしくて、カラフルで、紙吹雪の舞うこの世界の続きをお見せするのが、今から待ちきれません！

あまり長くはお待たせしません...ですから、これからも楽しみに待っていてくださいね！

（文＝リアルサウンドテック編集部）