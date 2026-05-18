GKが最終節89分に劇的ゴール!! オランダ代表指揮官の息子、48年ぶりエールディビジ戦うチームに残留導く
テルスターは17日、エールディビジ最終節でフォレンダムに2-1で勝利して残留を決めた。決勝点はGKロナルド・クーマン・ジュニアのPK弾だった。
48年ぶりのエールディビジを戦うテルスターは入れ替え戦出場の可能性が残るなかで最終節を迎えた。フォレンダムとの一戦は1-1で終盤に突入。すると後半44分、PKを獲得した。
最終盤のチャンスでキッカーはまさかのGKクーマン・ジュニア。残留がかかる緊迫した場面でのPKとなったが、落ち着いてゴール右に決めてみせた。クーマン・ジュニアはユニフォームを脱いで喜びを爆発させ、名誉のイエローカード。チームはそのまま逃げ切って14位で昇格初年度を終えている。
オランダメディア『アルヘメン・ダフブラット』によると、エールディビジでGKが得点するのは2015-16シーズンのGKマルティン・ハンセン以来で、PKに限れば1998-99シーズンの元GKウィム・デ・ロン以来だという。
クーマン・ジュニアは昨年12月に「僕は『チームで一番キックが上手い』と言える」とPKキッカーを担当する意欲を示しており、今節終了後の『ESPN』のインタビューではチームがシーズン前半戦にPKを失敗する場面が続いていたなか、チームメイトから「次は蹴ってほしい」と言われていたことも明かした。
もっともその後はリーグ戦でPKを獲得する場面がなく、大一番のこの日がキッカー初担当。クーマン・ジュニアは「監督の方を見て、『本当に蹴っていいの?』って思った。僕はリストで1番手だけどあの時点のスコアは1-1だったからね」と心境を明かしながら「ユース時代に何回か蹴ったことはあるけれどそのときは外していた。でも今回はちゃんと決めたよ」と振り返った。
30歳のクーマン・ジュニアは父がオランダ代表監督のロナルド・クーマン氏。「緊張したけれど幸いにもうまく決められた。もし外していたらクビになるところだった」と冗談を口にしながら笑顔で今季を締めくくった。
48年ぶりのエールディビジを戦うテルスターは入れ替え戦出場の可能性が残るなかで最終節を迎えた。フォレンダムとの一戦は1-1で終盤に突入。すると後半44分、PKを獲得した。
最終盤のチャンスでキッカーはまさかのGKクーマン・ジュニア。残留がかかる緊迫した場面でのPKとなったが、落ち着いてゴール右に決めてみせた。クーマン・ジュニアはユニフォームを脱いで喜びを爆発させ、名誉のイエローカード。チームはそのまま逃げ切って14位で昇格初年度を終えている。
クーマン・ジュニアは昨年12月に「僕は『チームで一番キックが上手い』と言える」とPKキッカーを担当する意欲を示しており、今節終了後の『ESPN』のインタビューではチームがシーズン前半戦にPKを失敗する場面が続いていたなか、チームメイトから「次は蹴ってほしい」と言われていたことも明かした。
もっともその後はリーグ戦でPKを獲得する場面がなく、大一番のこの日がキッカー初担当。クーマン・ジュニアは「監督の方を見て、『本当に蹴っていいの?』って思った。僕はリストで1番手だけどあの時点のスコアは1-1だったからね」と心境を明かしながら「ユース時代に何回か蹴ったことはあるけれどそのときは外していた。でも今回はちゃんと決めたよ」と振り返った。
30歳のクーマン・ジュニアは父がオランダ代表監督のロナルド・クーマン氏。「緊張したけれど幸いにもうまく決められた。もし外していたらクビになるところだった」と冗談を口にしながら笑顔で今季を締めくくった。
RONALD KOEMAN JR.! ⚽️#voltel pic.twitter.com/AdVEKeL2ym— ESPN NL (@ESPNnl) May 17, 2026