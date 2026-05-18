生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、俳優の芳根京子との2ショットを公開。

【写真】体を寄せ合い笑顔でピースする“大親友”の生田絵梨花と芳根京子

■生田×芳根の仲良しコンビの笑顔に歓喜の声続々

生田は現在、見上愛と上坂樹里が主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』に、看護婦見習いの玉田多江役で出演中。

本投稿は、「芳根京子と玉田多江の遭遇。」と綴られ1枚の写真を披露。写し出されたのは、“玉田多江”の看護婦姿の生田が、チェック柄のワンピにライトグレーのストライプ柄のジャケットを着こなした芳根と体を寄せ合うふたりの姿だ。共にピースをし、嬉しそうな笑顔を浮かべている。

生田は5月15日に放送されたNHK『あさイチ』のプレミアムトークに出演したが、芳根もVTRで登場。生田と旅行に行った時に立ち寄ったアウトレットでの微笑ましいエピソードや悩みを打ち明けられたことなど、親友だからこそ知るエピソードを披露した。さらに、温泉旅行に行った時にピアノで連弾したという、貴重な映像も放送された。

生田は「#きょんちゃんあさイチのコメントありがとう」「#らゔ」「#朝ドラセンパイ」「#べっぴんさん」と、ハッシュタグで芳根への愛と感謝を記した。

SNSには「ふたりともかわいい」「仲良しコンビだね」「最強の友達」「最高の2ショット」といった歓喜の声が続々集まっていた。

■写真：体を寄せ合い笑顔でピースする“大親友”の生田絵梨花と芳根京子