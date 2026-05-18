パソコン工房「電動ハイパーエアダスターII」発売、AC電源仕様でバッテリーレス
ユニットコムは5月15日、パソコン工房WEBサイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、周辺機器ブランド「パソコン工房SELECTION」から「電動ハイパーエアダスターII」を発売した。価格は6,580円。
パソコン工房「電動ハイパーエアダスターII」発売、AC電源仕様でバッテリーレス
AC電源接続仕様で、バッテリーや缶タイプとは違って残量を気にせず安定した出力で利用できるエアダスター製品。ブロー・空気入れ機能の両方で活用でき、風速は無段階で調整可能。付属の3連ノズルで浮き輸、ビニールプール、エアーマットへの空気入れとしても利用できる。
サイズ:約200×144×73mm(ケーブル、ノズル突起物を含まず)
電源コード長さ:約3m
出力:97/500W
重量:670g
電圧:ACI00〜120V:50Hz/60Hz
風速:約20〜48m/s
付属品：電気エアダスター(本体)×1、ノズル×5、フィルター交換用×2、ユーザーマニュアル×1
パソコン工房「電動ハイパーエアダスターII」発売、AC電源仕様でバッテリーレス
AC電源接続仕様で、バッテリーや缶タイプとは違って残量を気にせず安定した出力で利用できるエアダスター製品。ブロー・空気入れ機能の両方で活用でき、風速は無段階で調整可能。付属の3連ノズルで浮き輸、ビニールプール、エアーマットへの空気入れとしても利用できる。
サイズ:約200×144×73mm(ケーブル、ノズル突起物を含まず)
電源コード長さ:約3m
出力:97/500W
重量:670g
電圧:ACI00〜120V:50Hz/60Hz
風速:約20〜48m/s
付属品：電気エアダスター(本体)×1、ノズル×5、フィルター交換用×2、ユーザーマニュアル×1