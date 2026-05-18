とろサーモン・久保田、全国大会に出場していた部活動明かされる「信じてもらえないんですけど」共演者驚き「えー!?」「すごい」「そんなにうまいんだ」
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、17日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（毎週日曜 後10：00）に出演。全国大会に出場していた部活動が明かされた。
【写真】とろサ久保田と交際！竹内涼真が兄のたけうちほのか
番組では、お笑いコンビ・タカアンドトシのタカの50歳の誕生日を記念して「バースデー記念！タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負！」という企画が放送され、『マリオテニス』の最新作をプレーした。
久保田は、お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之とペアを組んで参戦。2人は別の番組でも共演しており、井口は「コンビネーションもいい」と意気込みを語った。
続けて「まず久保田さんがテニスもやってましたし。インターハイ、テニスで」と、テニスで全国大会に出場する選手だったことを伝えた。これに久保田は「高校でインターハイ、中学で全国大会に行かせてもらってます」と明かした。
この事実に共演者から「えー!?」「すごい」「そんなにうまいんだ」と驚きの声が上がった。久保田は続けて「誰もこんな芸風なんで信じてもらえないんですけど」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。
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番組では、お笑いコンビ・タカアンドトシのタカの50歳の誕生日を記念して「バースデー記念！タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負！」という企画が放送され、『マリオテニス』の最新作をプレーした。
続けて「まず久保田さんがテニスもやってましたし。インターハイ、テニスで」と、テニスで全国大会に出場する選手だったことを伝えた。これに久保田は「高校でインターハイ、中学で全国大会に行かせてもらってます」と明かした。
この事実に共演者から「えー!?」「すごい」「そんなにうまいんだ」と驚きの声が上がった。久保田は続けて「誰もこんな芸風なんで信じてもらえないんですけど」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。