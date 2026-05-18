ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。TSUZUMI（19）が「ストレスをため込む気質」と占われた。

番組では占師のシウマ氏から「基本ずっと話してない？ っていう。ひとり言ってわかっててしゃべってないだろうなっていう」と占った。

TSUZUMIは「あたしひとり言しゃべってる？」とメンバーに聞くと、SUZUは「しゃべってるよ」と反応。TSUZUMIは「え、マジ？ ヤバ」と笑った。

シウマ氏は「あと、知らずにストレスをため込むっていう気質持ってるんで」と占うと、TSUZUMIは「うわぁ。マジでそう」と共感した。

シウマ氏は「人の目も気に過ぎてしまう」と指摘すると、TSUZUMIは「え〜！ そうなの〜！ 本当にそう」と声を上げ、メンバーも共感した。

RINONは「気にしすぎ。『そんなに見られてないって』みたいなの言っても『いやぁ』みたいな」と実際にあったエピソードを語った。

MOMONAは「自分自身を結構観察してるタイプ」。TSUZUMIは「私が人をすごく観察する。だから私みたいな人がいたら『私のこと今見てたかな？』って。『私今変なこと言わなかったかな』って、めっちゃ気にしちゃうかも」と語った。