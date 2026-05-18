ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。MOMONA（22）が「好き嫌いも顔に出る」と占われ、メンバーも共感した。

番組では占師のシウマ氏から「やり始めたらやり遂げるまでやり続けるっていう。自分に対する理想像が相当高いので」と占われた。

MOMONAは「本当にそうだと思います」と的中に苦笑いし「力の抜き方がわかってないというか。自分の不器用さだなと思ってます」と率直な思いを語った。

シウマ氏も「そろそろ疲れていると思うけどなと思いながら。その疲れているときの周りの当たり方がキツイから気を付けて」と忠告された。

さらにシウマ氏は「人の好き嫌いも顔に出るでしょ」と占われ、MOMONAは「そうかもしれないです。どうなんだろう…」と反応すると、メンバーのMIUは真っ先に「出ると思う」と共感。MOMONAも「そっか…出てるか」と笑った。

MIUは「行動とか、テンションで大体わかる。対人じゃなくてもその日のコンディションとか」と解説。「ちなみに今日めっちゃ楽しそう」とシウマ氏に伝えると、シウマ氏も笑顔。AYANEは「天気みたいな感じ」とイジると、MOMONAは「今日は晴れ」と乗っかった。

MIUは「こういうことも、“晴れの日”しか言わないです」と解説すると、MOMONAは「たしかに激しいかも。別人格みたいな所はあります」と共感した。

MIUは「豪雨と干ばつ…」とイジると、シウマ氏は「豪雨は意外と正しいかも。しかもゲリラ豪雨だから」とMOMONAを例えると、メンバーも共感。RINONは「突然来るんですよ」と反応していた。