【並び替えクイズ】1分以内で挑戦しよう！「ふ じ こ ろ う く」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字の順番を入れ替えるだけで、見慣れた単語が隠れています。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に正解を導き出しましょう。脳を活性化させる楽しいひとときを過ごしてくださいね！
ふ じ こ ろ う く
ヒント：最後の文字は「じ」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「袋小路（ふくろこうじ）」は、行き止まりの道や、物事が行き詰まって先へ進めない状態を指す言葉です。まずは「ふく」や「こうじ」といった小さな塊を意識して探してみるのが、早く解くコツですよ！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字の順番を入れ替えるだけで、見慣れた単語が隠れています。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に正解を導き出しましょう。脳を活性化させる楽しいひとときを過ごしてくださいね！
問題：「ふ じ こ ろ う く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ふ じ こ ろ う く
ヒント：最後の文字は「じ」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ふくろこうじ正解は「ふくろこうじ」でした。
▼解説
「袋小路（ふくろこうじ）」は、行き止まりの道や、物事が行き詰まって先へ進めない状態を指す言葉です。まずは「ふく」や「こうじ」といった小さな塊を意識して探してみるのが、早く解くコツですよ！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)