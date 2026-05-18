バラバラに並んだひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 1分以内にひらめくことができるでしょうか？ 脳のストレッチに最適なアナグラムクイズにぜひ挑戦してみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字の順番を入れ替えるだけで、見慣れた単語が隠れています。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に正解を導き出しましょう。脳を活性化させる楽しいひとときを過ごしてくださいね！

問題：「ふ じ こ ろ う く」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ふ じ こ ろ う く

ヒント：最後の文字は「じ」

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正解：ふくろこうじ

正解は「ふくろこうじ」でした。

▼解説
「袋小路（ふくろこうじ）」は、行き止まりの道や、物事が行き詰まって先へ進めない状態を指す言葉です。まずは「ふく」や「こうじ」といった小さな塊を意識して探してみるのが、早く解くコツですよ！

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)