さすがBTS・TXTの弟分…CORTIS、K-POP新人グループ“最速”で米ビルボードTOP3入り！

CORTISが、世界的なブームを巻き起こしている。

K-POP新人グループとしては最短期間で、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」トップ3入りを果たし、その存在感を示した。

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アメリカ・ビルボードが5月18日、公式ホームページを通じて公開したチャート予告記事によると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』は、5月23日付の「Billboard 200」で3位を記録した。

これによりCORTISは、プロジェクトグループを除くK-POPグループの中で、デビューからわずか9カ月という最短期間で同チャートのトップ3入りを達成した。また、ここ5年以内にデビューしたボーイズグループの中で、「Billboard 200」トップ3入りを果たしたのはCORTISのみとなる。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

さらにCORTISは、米ビルボード「Bubbling Under Hot 100」で17位を記録し、メインソングチャート「Hot 100」入りも目前に迫っている。

また、16日に発表されたイギリスのオフィシャルチャートでは、『GREENGREEN』が「Official Physical Singles」1位、「Official Singles Sales」2位、「Official Hip Hop & R&B Albums」6位を記録し、計3部門でチャートインを果たした。

韓国国内にとどまらず、世界最大級の音楽市場であるアメリカやイギリスでも、大きな影響力を示している。

さらにCORTISは、17日午後に放送されたSBS『人気歌謡』で、『GREENGREEN』のタイトル曲『REDRED』により1位を獲得。韓国の音楽番組で“グランドスラム”を達成した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

受賞後、CORTISはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「これからもっと頑張らなければならないと強く感じている。CORE（公式ファンダム）の皆さんと一緒に成し遂げた賞なので、本当に幸せだ」と感想を伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。