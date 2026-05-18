大河「豊臣兄弟！」サッカー・三笘薫選手の兄出演で話題「兄弟なの知らなかった」「目元が似てる」
【モデルプレス＝2026/05/18】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第19話が5月17日に放送された。劇中に登場した織田信忠の弟・信孝役を演じる俳優に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」出演の有名サッカー選手の兄俳優
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
第19話では、織田信長（小栗旬）が天下一統を見据え、安土に巨大な城の築城を開始。秀吉は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるも作戦を巡り勝家と対立し、一方の小一郎（仲野）は、他国武将との内通疑惑がかかった慶（吉岡里帆）が秘かに通う村へ向かい、彼女の悲しい過去を知るという展開が描かれた。
物語冒頭、織田家重臣たちが集まる緊迫した場面で、信長は嫡男・信忠（小関裕太）に対し「岩村城での武田との戦、見事であった。褒美としてお前に家督をやる」「今この時よりお前が織田家の当主じゃ」と宣言し、美濃と尾張の統治を任せることを伝える。この決定を受け、信忠のすぐ傍らに控えていた弟・織田信孝が「おめでとうございまする、兄上」と、兄の出世を祝福した。
この織田信孝を凛々しく演じたのは、俳優の結木滉星。結木はプロサッカー選手として世界で活躍する三笘薫選手の実の兄であることでも知られている。SNS上では、結木の出演を受け、三笘選手と兄弟であることが改めて話題となり、「言われてみれば目元が似てる」「結木くんと三笘選手が兄弟なの知らなかった」「トップ俳優とトップアスリートの兄弟とか凄すぎる」「兄弟揃って活躍してるのびっくり」などの反響が寄せられている。
1994年生まれ、大分県出身。スーパー戦隊シリーズ「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」朝加圭一郎／パトレン1号役で注目を集める。その他の出演作に、ドラマ「能面検事」、「パーセント」、「風間公親−教場0−」、「ゼイチョー〜『払えない』にはワケがある〜」、「ダブルチート 偽りの警官」「ESCAPE それは誘拐のはずだった」など。映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）への出演も決まっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」信長（小栗旬）が嫡男に当主の座を譲る
第19話では、織田信長（小栗旬）が天下一統を見据え、安土に巨大な城の築城を開始。秀吉は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるも作戦を巡り勝家と対立し、一方の小一郎（仲野）は、他国武将との内通疑惑がかかった慶（吉岡里帆）が秘かに通う村へ向かい、彼女の悲しい過去を知るという展開が描かれた。
物語冒頭、織田家重臣たちが集まる緊迫した場面で、信長は嫡男・信忠（小関裕太）に対し「岩村城での武田との戦、見事であった。褒美としてお前に家督をやる」「今この時よりお前が織田家の当主じゃ」と宣言し、美濃と尾張の統治を任せることを伝える。この決定を受け、信忠のすぐ傍らに控えていた弟・織田信孝が「おめでとうございまする、兄上」と、兄の出世を祝福した。
◆信忠の弟・信孝役に注目集まる
この織田信孝を凛々しく演じたのは、俳優の結木滉星。結木はプロサッカー選手として世界で活躍する三笘薫選手の実の兄であることでも知られている。SNS上では、結木の出演を受け、三笘選手と兄弟であることが改めて話題となり、「言われてみれば目元が似てる」「結木くんと三笘選手が兄弟なの知らなかった」「トップ俳優とトップアスリートの兄弟とか凄すぎる」「兄弟揃って活躍してるのびっくり」などの反響が寄せられている。
◆結木滉星（ゆうき・こうせい）プロフィール
1994年生まれ、大分県出身。スーパー戦隊シリーズ「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」朝加圭一郎／パトレン1号役で注目を集める。その他の出演作に、ドラマ「能面検事」、「パーセント」、「風間公親−教場0−」、「ゼイチョー〜『払えない』にはワケがある〜」、「ダブルチート 偽りの警官」「ESCAPE それは誘拐のはずだった」など。映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）への出演も決まっている。（modelpress編集部）
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