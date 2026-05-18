【佐々城柑奈 金ビキニver.】 10月 発売予定 価格 通常版：22,000円 DX ver：28,600円

ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」は、フィギュア「佐々城柑奈 金ビキニver.」を10月に発売する。価格は通常版が22,000円、DX verが28,600円。

本製品は、イラストレーターの楓子氏が手掛けるオリジナルシリーズより、オリジナルキャラクターの「佐々城柑奈」が金色のビキニを纏った姿を、1/5スケールでフィギュア化したもの。

夏の陽射しがきらめくプールサイドを切り取ったシーンに、無邪気な笑顔に健康的な日焼けあと。元気にプールで遊んだ後、ビーチチェアに腰掛け、リラックスしたポージングが、休日のひとときを感じさせ、無垢な表情に不釣り合いな、思わず目を奪われるほどの豊満なボディーラインは、見る者の想像をかき立てる仕上がりとなっている。

またDX verでは、金色のビキニを脱いだ姿を表現できる差し替えボディーが付属しており、より煽情的な姿を楽しむことができる。

「佐々城柑奈 金ビキニver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/5スケール サイズ：全高 約230mm 素材：PVC、ABS、M、アクリル 対象年齢：15歳以上

(C)楓子

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なります。