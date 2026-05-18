◆第１回佐賀かささぎスプリント・重賞（５月１７日、佐賀競馬場・ダート１３００メートル、良）

今年創設された佐賀３歳短距離３冠の２冠目は地元佐賀の１２頭立てで行われた。単勝１・６倍で断然１番人気のラウダーティオ（牡３歳、佐賀・倉富隆一郎厩舎、父ワールドエース）が、昨年のネクストスター盛岡以来の重賞２勝目を飾った。

飛田愛斗騎手との初コンビで、離れた３番手からフラクタルと一緒にスパートし、ゴール前の３頭の接戦を制した。１冠目の佐賀城下スプリントでは１番人気に応えられず４着だったが、リベンジに成功した。勝ちタイムは１分２３秒１。

逃げた７番人気のキッサキ（出水拓人騎手）が２着。３歳短距離３冠の佐賀城下スプリントに続く２冠目を狙ったフラクタル（牝、佐賀・真島二也厩舎、父フィレンツェファイア＝石川慎将騎手）は２番人気で３着だった。３冠目の佐賀ユーススプリント（ダート１４００メートル）は７月５日に行われる。

飛田愛斗騎手（ラウダーティオ＝１着）「初めて乗せていたのですが、しっかり差してきて感謝しています。（レースは）先生の指示通りに乗りました。（３番手から進めた）ある程度は理想通りでした。（脚いろは）外から強い馬も来ていたけど、それに合わせる形で残り５０メートルぐらいで伸びてくれて、馬が頑張ってくれました。（３冠目に向けて）また頑張るので応援よろしくお願いします」

また、佐賀競馬のＸで倉富調教師は「ここへ向けて上手く仕上がっていました。前走は前へ行き過ぎた感じもあったので、少し控えることを考えていました。理想の位置取りと飛田騎手の好騎乗で無事に勝つことができました。次も頑張ります」とコメントを出している。