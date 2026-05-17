AMOSTYLE「カーヴィースリムブラ」で叶える♡薄着映えする美シルエット

薄着になる季節は、おしゃれを楽しみたい反面、ボディラインや下着のラインが気になることも。そんな女性たちの悩みに寄り添う新作として、AMOSTYLE BY Triumphから「カーヴィースリムブラ」が登場しました。女性らしい丸みをキープしながら、すっきり見えも叶える設計で、Tシャツや薄手トップスをもっと自信を持って楽しめる一枚♡この夏、頼れる新定番として注目したいアイテムです。

自然な丸みとすっきり感を両立

「カーヴィースリムブラ」は、脇高設計によって気になる脇肉をしっかりサイドから寄せ、すっきりとしたラインを演出。

さらに、背中部分は広めのV字シルエットになっており、背中の段差を軽減しながら、後ろ姿まで美しく整えてくれます。

サイズ別設計にもこだわっており、カップの厚みや脇部分の素材を調整することで、自然な丸みのあるバストラインを実現。

補正感がありながらも不自然にならず、どこから見てもバランスのよいシルエットへ導いてくれます。

また、しなやかなコンフォートワイヤーを採用しているため、締め付け感を抑えながらボディにフィット。長時間でも快適な着け心地が続くのも嬉しいポイントです♪

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初夏らしい上品デザインに注目

デザインは、初夏の風に揺れる花びらや、空に向かって凛と咲くアシダンセラの星形の花からインスピレーションを受けたもの。透明感を引き立てる2トーンレースが、大人フェミニンな雰囲気を演出します。

ラインナップは、洋服に響きにくい「レースタイプ」と、なめらかな質感でデイリーに使いやすい「スムースタイプ」の2種類。

サイズは、ブラジャーがC～Gカップ／65～75サイズ、ショーツはM・Lサイズ展開。価格はブラジャーが3,960円～、ショーツが1,760円～となっています。

シンプルながら洗練されたカラー展開なので、毎日のコーデにも自然に馴染みやすく、気分やファッションに合わせて選べるのも魅力です。

レースタイプ（AMST1551 WHU1）



カラー：ホワイト／ブラック

スムースタイプ（AMST1551 WHU2）



カラー：カメオブラウン／テンダーピンク

薄着シーズンの頼れる新定番

2026年5月7日（木）より、全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアで発売される「カーヴィースリムブラ」。Tシャツや薄手トップスをすっきり着こなしたい人にぴったりのアイテムです。

補正力だけでなく、快適さやデザイン性にもこだわった一枚は、この夏のワードローブに加えたくなる存在♡

自然体のまま美しいシルエットを叶えながら、毎日のファッションをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか。