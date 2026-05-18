クレイジーケンバンドは18日、公式サイトやSNSを更新し、体調不良で休養中のメンバー・河合わかばについて、31日に出演予定の「ハマフェスY167」を欠席することを発表した。

公式サイトで「お知らせ」と題した文書を公開。「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております。次回出演の「ハマフェスY167」につきましても残念ながら出演を見合わせる判断に至りました」と31日に出演の予定のイベント出演を見合わせることを発表した。

「公演を楽しみにお待ちいただいております皆様には、重ねてのご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、公演は河合わかばを除くメンバーにて予定通り出演いたします」と伝えた。

「復帰の時期につきましては、体調の回復状況を見ながらではございますが、現時点では6月中旬頃を目途にしております」と6月中旬ごろの復帰を目指していることを明かし、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。2026年5月18日 ダブルジョイレコーズ有限会社」と結んだ。

また、河合のコメントも掲載。「河合わかばの修理箇所が当初より少し増えたので納車は6月中旬頃になりそうです。今しばらくお待ちください。河合わかば」とユーモアたっぷりだった。