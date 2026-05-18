◇ナ・リーグ パイレーツ0−6フィリーズ（2026年5月17日 ピッツバーグ）

昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。6回途中5失点で降板し、今季3敗目を喫した。

初回はターナー、シュワバー、ハーパーを3者連続三振に仕留め、抜群の立ち上がりを見せると、4回までわずか1安打と好投。ところが、5回、先頭・ガルシアへの四球をきっかけにターナーの適時打などで2点を奪われると、6回は先頭・ハーパーにソロを被弾。その後、連打で無死二、三塁のピンチを招いたところで降板し、後を継いだ2番手・マットソンがストットに2点二塁打を浴びてスキーンズのこの日の登板成績は5回0/3を6安打5失点となった。

打線も相手先発・ウィーラーに7回まで4安打に抑え込まれ、零敗を喫した。

スキーンズは開幕投手を務めた3月26日のメッツ戦で1回持たず2/3回を5失点KO。防御率67・50で今季がスタート。4月30日のカージナルス戦でも5回5失点を喫したものの、直近2試合続けて8回無失点と好投し、前回12日（同13日）のロッキーズ戦で8回無失点で6勝目を挙げ、防御率も1点台となる1・98まで良化した。

ただ、この日の5失点KOで防御率は再び2・62まで悪化。今季もサイ・ヤング賞の“本命”と目されている右腕が波に乗り切れていない。