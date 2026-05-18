田村淳、軍団山本唯一のコンビ解散 亮にはコントライブの詳細伝えず「解散してんだから！」
山本圭壱（58／極楽とんぼ）、遠藤章造（54／ココリコ）、田村淳（52）、ワッキー（53／ペナルティ）、庄司智春（50／品川庄司）からなるユニット・軍団山本が18日、都内でコントライブ『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』の開催会見を開いた。
【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱
紆余曲折あった軍団山本のメンバーたち。ただ、解散したのはロンドンブーツ1号2号の淳だけだった。庄司は「淳さんとコントをしたことがない。自分的には、そこがうれしい。『俺は芸人じゃない』と自ら言い出している。田村淳さんのお笑いの日をつけたい」と力説し、山本は「コンビじゃないのは淳だけ。サインを書く時にコンビ名を書かないのも淳だけ。『元』も着けないもんね？」と確認。淳は「『元ロンドンブーツ1号2号』と書かれてもうれしくないでしょ。『元ロンドンブーツ1号2号』と自分で名乗るのも恥ずかしい」と苦笑い。淳は「がっつり5人で板の上に立ったことはない」としながら「飲みの席で『いいね』と盛り上がって決まったんですけど、翌日に考えたら『そんなに無理してやらなくてもいいのにな』と思ったのが最初。でも5人だったらやれる」ときっぱり。何かあっても助けてくれるのか淳が確認すると、ワッキーは「救う立場でしょ」と切り替えされていた。
また、コンビの4人はそれぞれ相方に伝えていないという。庄司が「亮さんには？」と念のために確認すると、淳は「亮さんに伝えないだろ！解散してんだから！」と苦笑い。6月24日には淳と亮によるトークライブ『解散後』が行われるが、淳は「その時に伝えると思います」としていた。
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。
【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱
紆余曲折あった軍団山本のメンバーたち。ただ、解散したのはロンドンブーツ1号2号の淳だけだった。庄司は「淳さんとコントをしたことがない。自分的には、そこがうれしい。『俺は芸人じゃない』と自ら言い出している。田村淳さんのお笑いの日をつけたい」と力説し、山本は「コンビじゃないのは淳だけ。サインを書く時にコンビ名を書かないのも淳だけ。『元』も着けないもんね？」と確認。淳は「『元ロンドンブーツ1号2号』と書かれてもうれしくないでしょ。『元ロンドンブーツ1号2号』と自分で名乗るのも恥ずかしい」と苦笑い。淳は「がっつり5人で板の上に立ったことはない」としながら「飲みの席で『いいね』と盛り上がって決まったんですけど、翌日に考えたら『そんなに無理してやらなくてもいいのにな』と思ったのが最初。でも5人だったらやれる」ときっぱり。何かあっても助けてくれるのか淳が確認すると、ワッキーは「救う立場でしょ」と切り替えされていた。
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。