＜少人数の職場＞子どもの進学先がうわさ話になる部署に困惑…上手な距離の取り方とは？
子どもの進学は本来、家庭ごとに大切にしたいプライベートな話題かもしれません。しかし職場という場で、その進路が話題に上がり、比較や噂話に戸惑うママもいるのではないでしょうか。何気ない会話のつもりでも、受け取る側にとっては大きなストレスになることもあるでしょう。
『10人くらいの部署なのだけれど、子どもの進学先、毎年良い高校、良い大学に行かせて「うわぁー！」「すごい！」みたいな風潮があって。子どもが県内トップの高校に通っていた人が、受験生のいる人に頑張れってゲン担ぎのお菓子を渡し、どこ受けるかとか聞き出して何人かに話している感じ。うちは真ん中辺りの高校行きそうだし、いろいろ面倒』
子どもの進学先が話題の中心？そんな職場は面倒かも…
まず目立ったのは、「その状況は大変そう」というママたちの共感でした。
『面倒くさすぎて笑った。過干渉な職場だな』
『うわぁ、それはイヤだね』
進学先というデリケートな話題を、半ば当たり前のように職場で共有する空気に違和感を覚えるママは少なくありません。
『うちの部署も少人数なせいか、「誰の子がどこの大学に」とかそういう話ばかり。私は子どもの進学希望先は教えたくなかったけれど、上司に詰められて話してしまった。そのうちいろいろ言われるのだろうなと今から憂鬱……』
『別に誰の子がどこに行こうが、どうでもいいのにな』
本来は個人的な話題であるはずの進路が、いつの間にか職場の共通の話題となり、評価や比較の対象になってしまうのは、あまり心地良くはないでしょう。
職場という場だからこその難しさ
こうした話題が厄介なのは、それが「職場」で行われている点です。
『探り入れる人も厄介だけれど、言いふらされるのも迷惑』
プライベートであれば距離を取ることもできますが、職場ではそう簡単にはいきません。毎日顔を合わせる関係だからこそ、無視も強く拒絶することも難しく、対応に悩むママがいるのでしょう。
『そういうノリは身内か、せいぜい仲良しのママ友同士でやってほしい』
親しい間柄であれば許される会話でも、職場では負担になることもあるのかもしれません。
職場なのになぜプライベートの詮索が起こるのか、答えは…
では、なぜこうした詮索が生まれるのでしょうか。
『自分の子どもの進学先を言いたい人が、子どもの進学先聞いてくるのだろうなと思っている。私も進学先とか言いたくない』
自分の話をしたいがために、話題としてあえて聞いてくるママもいるのでしょう。言いたくない人にとっては、少々迷惑かもしれませんね……。
『人数が少ないからというより、そういうことを話題にしたい人がいるかどうかだと思うよ』
詮索好きで、噂話が好きな人が一定数いるのでしょう。ひとりでも強く関心をもつ人がいると、その話題が広がりやすくなるのかもしれません。投稿者さんの職場でも、県内トップの高校に進学した子どもが自慢で、聞いて回る人がいるそうです。進学に関する話題を積極的に話す人がいれば、同じ年頃の子どもをもつママたちは気になってしまうでしょう。
言及を避けるための工夫
こうした状況に対して、ママたちはさまざまな対処法を挙げています。
『子どもから「個人情報だから言わないで」と言われているから、で濁して通した』
こちらのママは、「そのうち知られるかもしれないけれど、自分が渦中にいるよりはマシ」と言います。子どもを理由にすることで、角を立てずに距離を取る方法なのでしょう。
『そういう根掘り葉掘りの人はいるから、強い心で「いやいや、うちは内緒」と頑張るしかない』
あえて曖昧な態度を貫くことで、深入りを防ぐという声もありました。また、経験から慎重になっている人もいます。
『「言うほどの学校ではないのよ」ってかわしているけれど、実は上の子は名門大。でも下の子は本当に言うほどではない学校に行きそうで、そこを比較されるのも面倒くさいから』
進学先が比較の対象になることで、子ども自身が評価されてしまうのではないかという懸念もあるのでしょう。だからこそ、最初から話さないという選択をするママも少なくありません。
子どもの進学は、それぞれの家庭にとって大切で繊細なテーマです。それを無意識のうちに共有し、比較する空気は、職場にかかわらずときに負担になるでしょう。「本当は触れてほしくないという思い」を陰に抱えながら、「言うほどの学校ではないのよ」と笑ってかわすのがよさそうです。
ただ欲を言えば、その職場に必要なことは、話す自由と同じくらい「話さない自由」をお互いに認めることではないでしょうか。踏み込みすぎない距離感を保つことが、結果的に心地よい職場環境につながっていくのかもしれません。
編集・みやび イラスト・リコロコ