腰痛、尿のキレもまとめてスッキリ！ 劇的にスイングが変わる「骨盤フリフリ」ストレッチ
飛距離が落ちたし、ミスショットも連発……。これらの不調の原因は、骨盤がガチガチに固まった「フリーズ骨盤」のせいかもしれない。このままでは、ゴルフだけでなく、腰痛や尿のキレも悪くなったりと、体に不調が出る可能性も。そこで、改善のためのエクササイズを紹介。眠っていた骨盤の動きをスムーズにさせ、芯食いショットを連発しよう！
【画像】3個以上当てはまったらフリーズ骨盤の可能性大！ カチコチ骨盤チェック表
準備：骨盤底筋群をほぐす骨盤の動きが悪い人は、骨盤の底にある「骨盤底筋群」が硬い。ここをほぐすと骨盤が動きやすくなるので、準備運動に取り入れよう。骨盤底筋群をほぐすだけでも、トイレ後のチョロ漏れやぽっこりお腹改善が期待できる。
【やり方】折りたたんだバスタオルを、股に当てて座る。男性の場合は、肛門と陰嚢の間（会陰）に当てる。体重を前にかけて体を左右に10秒揺らしたら、体重を後ろにかけて左右に10秒揺らす。
■骨盤の前傾・後傾をしやすくする1. 骨盤フリフリ骨盤を前に倒す（前傾）、後ろに倒す（後傾）動きを交互に行い、骨盤が前後に倒れるゆがみが固着するのを防ぐ。腰に当てた手で骨盤を前後にコロがすイメージでトライ！【やり方】真っすぐに立った姿勢からヒザを軽く曲げる。恥骨（骨盤の前下部にある硬い骨）をみぞおちに近づけるように腰を丸めたら、今度はお腹をタテに伸ばしながら腰を反る。交互に30回行おう。
■骨盤マニア KAOさんこつばんまにあ・かお／一般社団法人日本骨盤協会代表。ヨガ指導者としての活動を経て、骨盤に着目した体作りのメソッドを確立。生徒の中には、骨盤ケアでスコアが伸びたゴルファーも。著書に『結局、骨盤がすべて解決してくれる』（Gakken）がある。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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■骨盤マニア KAOさんこつばんまにあ・かお／一般社団法人日本骨盤協会代表。ヨガ指導者としての活動を経て、骨盤に着目した体作りのメソッドを確立。生徒の中には、骨盤ケアでスコアが伸びたゴルファーも。著書に『結局、骨盤がすべて解決してくれる』（Gakken）がある。
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