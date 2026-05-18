薮宏太、座長として差し入れ検討中 橋本良亮からの案きっかけに“大先輩”の行動明かす
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太、4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が18日、都内で行われたミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古に参加。稽古後の囲み取材では、薮の座長ぶりについての話題に。差し入れについても語った。
【写真】滲み出る仲の良さ…肩を組む薮宏太＆橋本良亮
今回も座長を務める薮は「僕はどちらかというと引っ張っていくタイプの座長ではなくて、心得ているというところだと、自分の与えられたやるべきことを粛々と120パーセントしっかりやるという、言葉じゃなくて立ち振舞とかで稽古場がしっかり締まればいいかなと。オンとオフをしっかり切り替えるということが舞台を作っていく中で大切なことなのかな」と自分なりの座長像を語った。
また「僕も先輩からそういう姿を見て活動してきたので、そういうふうにするようにしています」としつつ、「たまに差し入れもするようにします！」と宣言。「事務所とリスト作って、どのお菓子がいいかなって話してるので、決まったらいいます」とにっこり。
そんな薮の座長ぶりについて、清水美依紗は「地に足がついている。やるべきことをやっていて、その背中を見て、わたしたちはついていく」、橋本は「俺から見た宏太はふわふわしているんですよね。でもやるべきことをやるし、ステージに立った瞬間顔つき変わる」などと話し、しっかり周囲にも伝わっているよう。
さらに座長からの差し入れについてリクエストを聞かれると、橋本はしばし悩んで、「夏だしね。冷やしきゅうり」とつぶやき笑いが起こった。これに薮は「冷やしきゅうりを過去に差し入れしてくださった方、草なぎ（剛）さんだけです」と告白。つづけて「すっごくこんぐらいの（大きな）たらいに生野菜がキンキンになって入ってて」と明かすと、橋本も「いいじゃん！それやろうよ！」とノリノリになっていた。
本作は、人気ミュージカル『エビータ』『ライオンキング』などの作詞を手がけたティム・ライス氏と、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバー氏がキャリア初期に初めてタッグを組み生み出し、両巨匠の原点ともいえる作品。
旧約聖書「創世記」に登場する「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちた主人公ジョセフの人生を、全編音楽でつづるミュージカル。ロック、バラード、シャンソン、カントリー、ロカビリーなど、多彩な音楽ジャンルで構成され、数奇な運命をたどるジョセフの人生を鮮やかに描き出す。
今回、2022年の日本初演に引き続き、本作の主人公・ジョセフ役に薮、ナレーター役（Wキャスト）に日本初演より続投のシルビア・グラブ、初出演の清水美依紗、ファラオ役として新たに橋本が加わる。
公演は、6月14日の東京・パルテノン多摩の公演を皮切りに、6月に仙台・名古屋、7月に岡山・大阪、7月から8月に東京・有楽町よみうりホールで上演される。
囲み取材にはほかに、シルビア・グラブが参加した。
【写真】滲み出る仲の良さ…肩を組む薮宏太＆橋本良亮
今回も座長を務める薮は「僕はどちらかというと引っ張っていくタイプの座長ではなくて、心得ているというところだと、自分の与えられたやるべきことを粛々と120パーセントしっかりやるという、言葉じゃなくて立ち振舞とかで稽古場がしっかり締まればいいかなと。オンとオフをしっかり切り替えるということが舞台を作っていく中で大切なことなのかな」と自分なりの座長像を語った。
そんな薮の座長ぶりについて、清水美依紗は「地に足がついている。やるべきことをやっていて、その背中を見て、わたしたちはついていく」、橋本は「俺から見た宏太はふわふわしているんですよね。でもやるべきことをやるし、ステージに立った瞬間顔つき変わる」などと話し、しっかり周囲にも伝わっているよう。
さらに座長からの差し入れについてリクエストを聞かれると、橋本はしばし悩んで、「夏だしね。冷やしきゅうり」とつぶやき笑いが起こった。これに薮は「冷やしきゅうりを過去に差し入れしてくださった方、草なぎ（剛）さんだけです」と告白。つづけて「すっごくこんぐらいの（大きな）たらいに生野菜がキンキンになって入ってて」と明かすと、橋本も「いいじゃん！それやろうよ！」とノリノリになっていた。
本作は、人気ミュージカル『エビータ』『ライオンキング』などの作詞を手がけたティム・ライス氏と、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバー氏がキャリア初期に初めてタッグを組み生み出し、両巨匠の原点ともいえる作品。
旧約聖書「創世記」に登場する「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちた主人公ジョセフの人生を、全編音楽でつづるミュージカル。ロック、バラード、シャンソン、カントリー、ロカビリーなど、多彩な音楽ジャンルで構成され、数奇な運命をたどるジョセフの人生を鮮やかに描き出す。
今回、2022年の日本初演に引き続き、本作の主人公・ジョセフ役に薮、ナレーター役（Wキャスト）に日本初演より続投のシルビア・グラブ、初出演の清水美依紗、ファラオ役として新たに橋本が加わる。
公演は、6月14日の東京・パルテノン多摩の公演を皮切りに、6月に仙台・名古屋、7月に岡山・大阪、7月から8月に東京・有楽町よみうりホールで上演される。
囲み取材にはほかに、シルビア・グラブが参加した。