【5・20から】高島屋大阪店に『ポケピース POP UP STORE』登場 先行発売商品など公開＜アイテム例一覧＞
高島屋大阪店は、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いたポケピースのポップアップストア『ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD』を、5月20日〜6月1日に開催する。
【画像多数】先行発売商品…ピカチュウ、ポッチャマ、モクロー、ニャスパー、ミミッキュなど
ポケピースの世界を存分に楽しめる装飾でかわいくて楽しい空間で、先行発売商品など多数のアイテムを展開する。
【先行販売商品】
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ピカチュウ 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ポッチャマ 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／モクロー 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ニャスパー 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ミミッキュ 2640円
【その他商品（一例）】
ちょこんとつながるアクリルスタンド 〜Mellow Heart〜各種 各550円
ぴーすふるどーる 〜はーとがいっぱい〜（ピカチュ／ポッチャマ／ニャスパー）各種 各1650円
ハート缶バッジ2個セット（ピカチュウ・ピチュー&ポッチャマ／ヒバニー&モクロー・マホミル／ニャスパー&ワッカネズミ）各種 各935円
ハート2種アクリルキーホルダー（ピカチュウ&ピチュー／ポッチャマ&モクロー／ヒバニー&ニャスパー／マホミル&ワッカネズミ）各種 各935円
ぬいぐるみ（カラフルVer.）ピチュー 2970円
ぬいぐるみチェーン付マスコット（カラフルVer.）ピチュー 2640円
【お買上げノベルティ】
期間中、会場にて税込3300円以上購入ごとに先着で「オリジナルステッカー(全4種)」をランダムで1枚プレゼント。
※絵柄は選べない。
※1人1会計につき1点のお渡し。会計を分けることはできない。
※なくなり次第終了。
※レシートの合算はできない。
※当日の会計のみ有効。
※価格は消費税を含む総額表示
※品数に限りあり。
※混雑状況により、販売・ご案内方法を変更させていただく場合あり。
（C）Pokemon.（C）Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
【画像多数】先行発売商品…ピカチュウ、ポッチャマ、モクロー、ニャスパー、ミミッキュなど
ポケピースの世界を存分に楽しめる装飾でかわいくて楽しい空間で、先行発売商品など多数のアイテムを展開する。
【先行販売商品】
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ピカチュウ 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ポッチャマ 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／モクロー 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ニャスパー 2640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ミミッキュ 2640円
ちょこんとつながるアクリルスタンド 〜Mellow Heart〜各種 各550円
ぴーすふるどーる 〜はーとがいっぱい〜（ピカチュ／ポッチャマ／ニャスパー）各種 各1650円
ハート缶バッジ2個セット（ピカチュウ・ピチュー&ポッチャマ／ヒバニー&モクロー・マホミル／ニャスパー&ワッカネズミ）各種 各935円
ハート2種アクリルキーホルダー（ピカチュウ&ピチュー／ポッチャマ&モクロー／ヒバニー&ニャスパー／マホミル&ワッカネズミ）各種 各935円
ぬいぐるみ（カラフルVer.）ピチュー 2970円
ぬいぐるみチェーン付マスコット（カラフルVer.）ピチュー 2640円
【お買上げノベルティ】
期間中、会場にて税込3300円以上購入ごとに先着で「オリジナルステッカー(全4種)」をランダムで1枚プレゼント。
※絵柄は選べない。
※1人1会計につき1点のお渡し。会計を分けることはできない。
※なくなり次第終了。
※レシートの合算はできない。
※当日の会計のみ有効。
※価格は消費税を含む総額表示
※品数に限りあり。
※混雑状況により、販売・ご案内方法を変更させていただく場合あり。
（C）Pokemon.（C）Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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