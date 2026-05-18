極楽とんぼ・山本圭壱、第2子誕生後初の公の場 名前公表予定に言及「今回は和田アキ子さんから漏れることはありません」妻は元AKB48西野未姫
【モデルプレス＝2026/05/18】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が5月17日、都内で行われた「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」開催発表会見に出席。第2子誕生後初の公の場となった。
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家族や相方に今回のライブを知らせているかという話題になると、山本は、妻で元AKB48の西野未姫には「言っています」と明かし、「行こうかなとは言っていました」と告白。続けて「1歳半の長女・にこりちゃんに『こういうライブやるよ』って言ったら『やだよ』って」と長女の口癖が「やだよ」であると話し、「今日も朝起きて第一声が『やだよ』って」と微笑ましいエピソードを明かした。
また、今月生まれた第2子にも触れ、「全員もうお子さんおられますし、私も第2子が5月8日に誕生したということで、ちょっと見に来るということは難しそうですけれども、『伝説のライブをやった年にあなたは生まれたんだよ』ということは伝えていきたいと思います」と語っていた。
第2子の名前はまだ公表していないが、軍団山本のメンバーはすでに知っているそうで、田村淳は「この中だと脇田さんだけ知らないんですよ」と、ペナルティ・ワッキーだけが知らされていないと説明。ワッキーは「あっくん（田村）からは『想像できない名前だよ』っていうふうに言われました」と話した。
山本は、名前を公表する予定はあるものの、この日の会見では言わないように西野から止められているとも説明。長女の名前は、和田アキ子がフライングで発表してしまうというハプニングもあったが、「今回は和田アキ子さんから漏れることはありません」と話し、メンバーからは「おまかせできないって言ってましたもんね」とツッコまれていた。
極楽とんぼ・山本を筆頭とする「軍団山本」による、結成以来初となるコントライブ「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」を、8月9日にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定。本公演は、リーダーである山本の呼びかけにより、遠藤章造（ココリコ）、田村、ワッキー（ペナルティ）、庄司智春（品川庄司）といった豪華メンバーが集結し、本気のコントを届ける。（modelpress編集部）
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◆山本圭壱、第2子誕生後初の公の場登場
家族や相方に今回のライブを知らせているかという話題になると、山本は、妻で元AKB48の西野未姫には「言っています」と明かし、「行こうかなとは言っていました」と告白。続けて「1歳半の長女・にこりちゃんに『こういうライブやるよ』って言ったら『やだよ』って」と長女の口癖が「やだよ」であると話し、「今日も朝起きて第一声が『やだよ』って」と微笑ましいエピソードを明かした。
◆山本圭壱、第2子の名前に言及
第2子の名前はまだ公表していないが、軍団山本のメンバーはすでに知っているそうで、田村淳は「この中だと脇田さんだけ知らないんですよ」と、ペナルティ・ワッキーだけが知らされていないと説明。ワッキーは「あっくん（田村）からは『想像できない名前だよ』っていうふうに言われました」と話した。
山本は、名前を公表する予定はあるものの、この日の会見では言わないように西野から止められているとも説明。長女の名前は、和田アキ子がフライングで発表してしまうというハプニングもあったが、「今回は和田アキ子さんから漏れることはありません」と話し、メンバーからは「おまかせできないって言ってましたもんね」とツッコまれていた。
◆「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」
極楽とんぼ・山本を筆頭とする「軍団山本」による、結成以来初となるコントライブ「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」を、8月9日にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定。本公演は、リーダーである山本の呼びかけにより、遠藤章造（ココリコ）、田村、ワッキー（ペナルティ）、庄司智春（品川庄司）といった豪華メンバーが集結し、本気のコントを届ける。（modelpress編集部）
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