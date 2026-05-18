週明け１８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５０．１０ポイント（１．３５％）安の２５６１２．６３ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．７７ポイント（１．２９％）安の８５７９．２６ポイントと７日続落した。売買代金は１６１２億５７４０万香港ドルとなっている（１５日前場は１５１１億４９００万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中国経済の先行き不安が強まったほか、原油高騰の長期化懸念もマイナス材料だ。取引時間中に公表された中国の月次経済統計では、４月の小売売上高や鉱工業生産の伸びが予想を大きく下回り、１〜４月の固定資産投資は予想外に縮小している。ほか、１〜４月の不動産開発投資は減少率が予想以上に拡大した。原油相場に関しては、昨夜のＷＴＩ原油先物が４．２％高の１０５．４２米ドル／バレルと続伸し、日本時間１８日の時間外取引で、一時１０８米ドル台を付けて推移。米イランの和平交渉が難航する中、原油輸送の停滞が長期化すると懸念されている。また、米メディアは１５日、米国とイスラエルが近く、イランへの攻撃を再開する計画を進めていると報じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１４．４％安、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が７．０％安、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が５．６％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。理想のほか、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が１０．９％、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が５．２％、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が５．１％ずつ下落した。

中国不動産セクターも急落。龍湖や華潤万象のほか、中国金茂（８１７／ＨＫ）が７．０％安、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が６．０％安、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が５．４％安、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が５．０％安で前場取引を終えた、

非鉄・産金セクターもさえない。江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．５％安、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が２．７％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．６％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．７％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．５％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．４％安で引けた。

半面、石油セクターはしっかり。中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が１．９％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が１．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）と中海油田服務（２８８３／ＨＫ）がそろって１．３％ずつ上昇した。

半導体セクターの一角も物色される。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．６％高、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が３．９％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が３．８％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．７％高と値を上げた。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２２％安の４１２６．３５ポイントで取引を終了した。不動産が安い。医薬、素材、自動車、消費、金融、運輸なども売られた。半面、ハイテクは高い。エネルギー、通信・メディアも買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）