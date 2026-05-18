テスＨＤは急反発、第３四半期営業利益が通期計画をほぼ達成

テスホールディングス<5074.T>は急反発し一時ストップ高。前週末１５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算が、売上高３７４億４４００万円（前年同期比３９．８％増）、営業利益３５億９２００万円（同３４．６％増）、純利益１２億６３００万円（同２．１倍）と大幅増収増益となり、営業利益が通期計画をほぼ達成したことが好感されている。



エンジニアリング事業で、再生可能エネルギー系設備に関する受託型ＥＰＣ（設計、調達、建設）で蓄電システム案件が増加したことに加えて、エネルギーサプライ事業で再生可能エネルギー発電の売電収入の増加や電気小売供給が好調だったことが業績を押し上げた。なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高４７０億円（前期比２８．１％増）、営業利益３６億円（同４１．３％増）、純利益１２億円（同５．９倍）の従来見通しを据え置いている。



また、きょう午前中には、連結子会社テス・エンジニアリングが、リエネ・エナジー（東京都港区）のグループ企業から「系統用蓄電所」の設置工事を受注したと発表し、これも好材料視されている。



出所：MINKABU PRESS