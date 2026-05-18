「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



キオクシアは大量の買い注文が殺到し、ザラ場に商いが成立する気配がない。ＡＩデータセンターに設置されるＡＩサーバーのＳＳＤ向けに同社のＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要が沸騰状態となっており、足もとの業績は大方の予想を大きく上回る。前週末１５日に開示した２６年４～６月期決算は売上収益（＝売上高）が前年同期比５倍で、最終利益は何と４８倍の８６９０億円になる見込みと発表、事前コンセンサスを大幅超過し文字通りのポジティブサプライズとなった。前週末の欧米株市場で半導体関連が売り込まれており、東京市場でも同関連株には安いものが目立つが、同社株はそうした逆風をものともせず再び青空圏に突入する公算が大きい。



出所：MINKABU PRESS