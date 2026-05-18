バルカー<7995.T>が急反発している。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高６５０億円（前期比１１．０％増）、営業利益９０億円（同２６．７％増）、純利益７１億円（同３８．４％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５０円増の２００円としたことが好感されている。



先端産業市場向け高機能シールの販売増加や機能樹脂全般の需要回復などにより、収益性が改善する見通し。なお、配当は普通配当を１７０円に引き上げるとともに、創業１００周年記念配当３０円を実施する。



２６年３月期決算は、売上高５８５億５６００万円（前の期比２．６％増）、営業利益７１億円（同２５．３％増）、純利益５１億２８００万円（同９．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS