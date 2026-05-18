海外初挑戦の鈴木淳之介、デンマークの“名門”でファン選出のクラブ年間最優秀選手に輝く！

コペンハーゲンに所属するDF鈴木淳之介が、ファン選出の2025−26シーズンの年間最優秀選手に輝いた。



FIFAワールドカップ2026の日本代表にも選出された鈴木は、昨夏に自身初となる海外挑戦として、プロデビューを飾った湘南ベルマーレからコペンハーゲンに加入。ケガにより出遅れたものの、国内カップ戦・リュンビー戦でデビューを飾った後は主力として定着。最終的に、チャンピオンズリーグを含む公式戦35試合（うち33試合でスタメン）に出場したほか、2得点2アシストを記録している。



デンマークにおける“名門”の年間最優秀選手に、海外移籍初年度から選出された鈴木。すでに日本代表でも通算6キャップを保持する22歳は今夏、北中米W杯でさらに脚光を浴びるかもしれない。