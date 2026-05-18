軍団山本、全盛期はメンバー200人 カラオケは「カラオケ館を1館借り」
山本圭壱（58／極楽とんぼ）、遠藤章造（54／ココリコ）、田村淳（52）、ワッキー（53／ペナルティ）、庄司智春（50／品川庄司）からなるユニット・軍団山本が18日、都内でコントライブ『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』の開催会見を開いた。
【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
1990年代の東京お笑いシーンの聖地だった銀座七丁目劇場で誕生し、結成から30年以上の歴史がある軍団山本。ただ、当初は山本と遠藤の2人だった。その後、淳が加入。淳が紹介して、どんどん輪が広がったという。遠藤は「軍団山本って全盛期は200人とかいた。芸能界でも軍団として結構な大きさの勢力だった」と振り返りつつ「時を重ねて残ったのが、この5人」と笑う。淳は「カラオケボックスで集まると1部屋じゃ足りない。カラオケ館を1館借りたこともあります。お会計がすごかった」と懐かしみ「いろんなことがあって軍団が解体された。その辺りの理由はウィキペディアで調べていただけたら」とニヤリとしていた。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。
【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。