お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱が18日、東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで自身が率いる「軍団山本」の結成以来初となるコントライブ開催発表会見に出席した。タイトルは「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」で、8月9日に同所で行われる。軍団構成は、山本に加え、遠藤章造（ココリコ）、田村淳、ワッキー（ペナルティ）、庄司智春（品川庄司）からなる。

妻でタレントの西野未姫との間に第2子が8日に誕生してから初めての報道陣の前への登場でもあった。「（第2子が）ライブを見に来ることは難しいですが、“伝説のライブをやった年にあなたは生まれたんだよ”と伝えていきたい」と力強く話し、新たな命がライブに向けたエネルギーになっている様子だった。

山本は54歳で結婚し、56歳で第1子が誕生。家族という存在ができて心境の変化もあったようで「世のお父様方、お母様方が子育てしてきたことを今まで全く分からなかった。それを少しずつやることで、皆凄いことをしてきたんだなと思って、第1子が誕生してから毎晩泣いてますよ」とコメント。田村が山本の家を訪れた際も子供の寝かしつけをしており「今、寝たばっかだから大声出さないでくれ」と言っていたという。田村も「今までの山本さんからは出てこない言葉」と変化を伝えた。

自分以外のメンバーは先に子育てを経験していることから、山本は後輩たちへの尊敬も口にした。その様子に田村から「好感度上げに来てる。でも、これくらいじゃ上がらない」と指摘されると「上げてくれや！」と大声で返して笑いを誘った。

ライブについて山本は「せりふを覚えられない。でも、8月10日になったら終わってます」と発言するなど、不安な一面ものぞかせた。だが、「1回で終わらしたくない」との本音も明かした。東京以外や来年以降の開催にも意欲を見せ「何回も続けていって初めてライブの価値が出ると思うからやっていきましょ！」と意気込んだ。