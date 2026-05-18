塾の教え子になりすまして実用英語技能検定（英検）を替え玉受検し、教え子の近畿大学（大阪府東大阪市）の推薦入試に利用して合格させたとして、大阪府警は１８日、元塾講師の男（３５）（大阪市浪速区）を私電磁的記録不正作出・同供用と偽計業務妨害の両容疑で逮捕した。

男は近大入試の受験票用に自身と教え子の顔の特徴を組み合わせた加工写真を作り、教え子に使わせたという。

捜査関係者によると、男は昨秋頃、勤務していた個別指導塾（大阪市阿倍野区）に通っていた男子受験生（１８）の名前で英検２級に出願し、合格。その成績を男子受験生に近大の推薦入試で利用させて合格させ、近大の入試を妨害した疑い。

男は容疑を認めている。府警は男子受験生についても、両容疑で任意で事情を聞いている。

男らが利用したのは、近大の入試で採用されている外部の試験結果を利用する制度。「外国語」では、英検やＴＯＥＩＣなどの民間試験の得点を申請すれば、入試の得点に換算され、高い方の得点が採用される。

男は、英検では自身の顔写真を使い、男子受験生の名前で出願して受検していた。一方で、近大入試では、英検の顔写真との違いに気づかれないようにするため、男と男子受験生の特徴を組み合わせた加工写真を作って出願したという。

府警によると、男子受験生は近大に入学したが、学生証の顔写真が、受験票用に提出した加工写真だったため、家族が塾や近大に相談。近大は今年４月、府警に申告した。近大は合格を取り消したという。

近大は１８日、読売新聞の取材に「警察には相談しているが、事実の有無も含めて現段階では何もお答えできない」と回答した。

３割で民間試験を活用

英検など民間試験の成績を活用する入試方式は、各大学が取り入れている。スピーキングなど英語の能力を総合的に測る狙いがあり、広がりつつある。文部科学省は昨夏、全国の国公私立大学約１０００校が実施する約８万５０００の選抜方法を調査。全体の約３割が、この方式で行っていたという。