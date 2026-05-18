2026年5月16日放送の「シューイチ」（日本テレビ系）は前日に青森市の商業施設にクマが3時間居座ったニュースを報じた。クマ出没はもう日常茶飯事になってしまった。

多くの人がいる施設内へ警察官や猟友会の人が駆け付け

15日昼過ぎに青森市中心部にある複合施設にクマが入り込んだ。建物内には多くの人がいて、そこへ防具を着た警察官や猟友会のメンバーがかけつけたので、一時は騒然とした状態になった。夕方になってようやく、猟友会によって緊急銃猟が行われ、クマは駆除された。クマ騒動は3時間続いた。青森市ではクマの目撃が相次いでおり対策本部を設置したという。

中山秀征さん「きめ細かいクマ情報の発信を」

コメンテーターの田中雅美さんは「あの映像は衝撃的。商業施設でこんなところにもという気持ちで見ていた。私の地元北海道では、クマは毎年出るんです。父親は山菜採りとか川釣りが好きで、山に入るとクマに何度か会っている。対策としては、爆竹など大きな音を鳴らしながら入る、大人数で入るといったことをしている。最近は住宅街に現れるなど、出没の場所が変わってきたと感じる。小学校が近いとかいうケースもあったりするし、畑、屋外、ゴルフ場だったりとか至る所に現れる可能性がある。（クマに）あった時にどう対応すればいいか、指導も必要になってくるのではないか」と話した。

MCの中山秀征さんは「青森市長からクマが複数いる可能性もあるという発表もあり、クマが身近に迫ってきている」と、きめ細かな情報発信が必要だと強調した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）