サーティワンが展開する、本格スイーツの味わいで人気の「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」に「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」が登場！

人気の本格チーズケーキが、大人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」とケーキ専用に開発されたフレーバー「ベイクドチーズケーキ」でさらにおいしくリニューアルされます☆

サーティワン「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」

価格：2,500円

リニューアル発売日：2026年5月22日（金）

サイズ：縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

取扱店舗：サーティワン

サーティワンの「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」ブランドより、「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」が登場！

人気のチーズケーキが、サーティワンならではのさらなる美味しさを追求してリニューアルされます。

大人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」と、このケーキ専用に開発したフレーバー「ベイクドチーズケーキ」の2種のフレーバーを使用。

合わせる洋菓子も、このケーキ専用に開発した、クリームチーズをたっぷり使用した口どけもなめらかな「ベイクドチーズケーキ」です。

2種類のフレーバーと洋菓子の三位一体となった美味しさを味わえます。

トッピングにはフレーバーに使用しているチーズケーキピース、クランチ、ロゴ入りチョコレートなどを仕様。

さらに進化した、こだわりの美味しさが楽しめるアイスクリームです☆

使用フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」＆「ベイクドチーズケーキ」

「ストロベリーチーズケーキ」は、クリームチーズを使った専用のベイクドチーズケーキと、甘酸っぱいストロベリーリーリボンが絶妙なバランスの大人気フレーバー。

ベイクドチーズケーキピースがごろごろと入っていて、贅沢な食感もポイントです。

また「ベイクドチーズケーキ」は、焼き菓子の濃厚なベイクドチーズケーキをそのままアイスクリームに。

このケーキ専用に開発したフレーバーです。

販売中：３１ チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン

価格：2,500円

サイズ：縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

ラズベリーとホワイトチョコレートのフレーバーに、専用に開発したラズベリーが香るガトーショコラが相性ばっちり。

トッピングにはフレーバーと同じハート型菓子やロゴ入りのチョコレートプレートを載せ、見た目の華やかさにもこだっています。

販売中：３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ

価格：2,500円

サイズ：縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

2種類のフレーバーを使用。

「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。

チョコレート好きにおすすめのケーキです。

販売中：３１ キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

価格：2,500円

サイズ：縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

とろ〜りキャラメルとバニラがマッチした「キャラメルリボン」には、専用に開発したキャラメルケーキを合わせています。

さらにキャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし食感や味わいに深みを加えています。

「３１PÂTISSERIE」とは

アイスクリーム専門家の独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」

誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでいただきたいという想いで生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリーです。

サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴で、本格スイーツの味わいが楽しめると人気を博しています。

ちょっとしたお祝いや特別な日にぴったりの、人気フレーバーでできた華やかなアイスチーズケーキ！

リニューアルした「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」は、2026年5月22日（金）よりサーティワンに登場します。

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