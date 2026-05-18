お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱が１８日、ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲで８月９日に開催する「逃亡者たち〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」の開催発表会見を行った。

プライベートで仲の良い「ココリコ」の遠藤章造、元「ロンドンブーツ１号２号」の田村淳、「ペナルティ」のワッキー、「品川庄司」の庄司智春の４人の後輩を携え、初めてコントライブを開催。それぞれコンビではネタ作りを担当していなかったことから、淳は「ネタ作りの苦労から逃げていた。逃げるのをやめて本気でコントをやろうということで開催することになりました」と説明した。

山本は「逃げてきた気持ちはないけど、相方が強い意志でネタを作ってたからコンビ間で入り込む場がなかった」とポツリ。ライブへの意気込みについて「今回で終わるつもりはさらさらない。やるんだったら今回は東京だけど、皆さんの思い出の地でもやりたいし、来年とか続けていって初めてライブの価値が生まれる」と早くもシリーズ化を見据えた。

この日は８日に妻・西野未姫との間に第２子となる長男が誕生（報告は１３日）して以降、初の公の場。西野にライブの開催を伝えたのか問われると「言ってます。うちの奥様にも言ったところ、『行こうかな』と言ってました」と明かした。２４年に誕生した１歳の長女・にこりちゃんにも伝えたというが「『やだよ』って言ってました。口癖なんですよ」と明かし、この日も「朝起きて第一声が『やだよ』って言ってました」と苦笑いしていた。