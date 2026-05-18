歌手の清水美依紗が１８日、都内で主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日＝東京・パルテノン多摩 大ホール、７月１９日〜８月９日＝東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古を、！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮らと行った。

同公演は、新型コロナの影響で２０年４月に緊急事態宣言が発令され、地方公演を含む全公演が中止になり、２２年に日本初演。４年ぶりの再演にナレーター役として初参加する清水は「初演で作り上げた土台をリスペクトしながら、新しい風を吹かすことができたら」と熱を入れた。

ナレーター役は女優・シルビア・グラブとのＷキャスト。稽古で同じ時間を過ごしたことはまだないが、「とってもかっこいい。私にはないキャラの表現をされている。早く一緒に稽古したいです」と語った。主演の薮の印象についても「地に足がついている。やるべきことをやっていて、それにみんながついて行く」と背中で示す座長に頼もしさを感じている様子だ。

同作は世界８０か国以上で国際ツアーが行われ、これまでに数十万回上演された、世界で最も愛されるファミリーミュージカルのひとつ。旧約聖書「創世記」の「ジョセフ物語」を土台に、子どもたちへ希望や諦めない心の大切さを伝えるミュージカルだ。